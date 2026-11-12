함양군, 2026년산 공공비축미 매입 시작…농가 자금 부담 완화

AI 핵심 요약beta
- 함양군은 12일 2026년산 공공비축미 매입을 시작했다.
- 함양군은 다음달 8일까지 건조벼 2535t을 매입한다.
- 중간정산금은 40㎏당 6만원이며 최종가격은 12월 확정된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최종 가격 12월 확정, 차액 연말 지급
[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군이 수확기 농가의 자금 부담을 덜기 위해 2026년산 공공비축미 매입을 시작했다.
함양군은 다음달 8일까지 지역 37곳에서 건조벼 2535t을 매입한다고 12일 밝혔다.
올해 공공비축미 총매입 물량은 산물벼와 건조벼를 합쳐 3292t이다. 건조벼 매입 물량은 일반벼 1890t, 가루쌀 645t이다. 매입 품종은 해담쌀과 삼광, 가루쌀 등 3개 품종으로 제한된다.
중간정산금은 40㎏ 포대당 6만 원으로 책정됐다. 지난해 4만 원보다 2만 원 오른 금액으로 매입 직후 농가에 우선 지급된다. 최종 매입가격은 12월 중 수확기 전국 평균 산지 쌀값을 반영해 확정하며, 차액은 연말까지 지급할 예정이다.
출하 농가는 건조벼 수분 함량을 13~15%로 맞춰야 한다. 지정 품종이 아닌 벼가 섞이면 품종검정에서 부적합 판정을 받을 수 있다. 다른 품종을 출하한 사실이 확인된 농가는 향후 3년간 공공비축미 매입 대상에서 제외된다.
yun0114@newspim.com