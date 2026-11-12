리센느 '위드(With)', 디즈니 '헥스: 마녀왕국' 엔딩곡으로…뮤직비디오 공개

AI 핵심 요약beta
- 리센느는 12일 디즈니 영화와 협업한 신곡 ‘위드’ 뮤직비디오를 공개했다
- 뮤직비디오는 마법세계에서 능력을 발견하는 빌리와 멤버들의 모습을 담았다
- ‘위드’는 영화 자막판과 더빙판 엔딩크레딧 곡으로 삽입되며 영화는 25일 개봉한다
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헤일리 스타인펠드·라시다 존스 목소리 연기…25일 개봉
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 =걸그룹 리센느(RESCENE)가 디즈니 영화 '헥스: 마녀왕국'과 협업한 신곡 '위드(With)' 뮤직비디오 풀 버전을 공개했다고 12일 밝혔다.
공개된 뮤직비디오에는 새로운 세계에서 자신의 능력을 발견하는 주인공 빌리의 이야기와 리센느 멤버들의 모습이 교차해 담겼다.
'헥스: 마녀왕국'은 평범한 일상을 살아가던 마녀 모녀 빌리와 앨리스가 우연히 열린 포털을 통해 마법세계 헥스로 향하면서 자신들을 둘러싼 비밀과 위협을 마주하는 이야기를 그린 작품이다.
'주토피아', '엔칸토: 마법의 세계'에 참여하고 '모아나 2'를 공동 연출한 제이슨 핸드 감독을 비롯해 조시 트리니다드, 폰 비라선손 감독이 연출에 참여했다.
빌리의 목소리는 '스파이더맨: 뉴 유니버스'와 디즈니+ 시리즈 '호크아이' 등에 참여한 헤일리 스타인펠드가 맡았다. 빌리의 엄마 앨리스 역에는 라시다 존스가 참여했다.
리센느의 '위드(With)'는 국내 개봉하는 '헥스: 마녀왕국'의 자막판과 더빙판 엔딩크레딧 곡으로 삽입된다.
'헥스: 마녀왕국'은 오는 25일 국내 개봉한다.
taeyi427@newspim.com