[내일날씨] 흐리고 늦은 오후부터 비…밤새 전국 확대

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 13일 전국이 흐리고 늦은 오후부터 비가 내린다고 예보했다
- 비는 밤사이 전국으로 확대되며 제주도에는 최대 60㎜가 내릴 전망이다
- 아침 기온은 2~10도, 낮 기온은 15~20도로 포근할 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인 13일은 전국이 대체로 흐린 가운데 늦은 오후부터 남해안을 중심으로 비가 내릴 전망이다. 비는 밤 사이에 전국으로 확대될 전망이다.
12일 기상청에 따르면 오는 13일 오후 3시 이후부터 전남 남해안과 제주도를 중심으로 내리는 비는 밤부터 충청권과 수도권, 경상권 등 전국으로 확대될 전망이다. 오는 14일까지 예상 강수량은 ▲제주도 10~60㎜ ▲광주·전남, 부산·울산·경남 10~40㎜ ▲대전·세종·충남, 충북, 전북, 대구·경북 5~30㎜다.
아침 최저기온은 2~10도, 낮 최고기온은 15~20도로 예보됐다. 주요 지역별 최저기온은 ▲서울 8도 ▲인천 9도 ▲수원 7도 ▲춘천 4도 ▲강릉 9도 ▲청주 7도 ▲대전 6도 ▲전주 7도 ▲광주 8도 ▲대구 5도 ▲부산 8도 ▲울산 7도 ▲제주 14도다.
최고기온은 ▲서울 18도 ▲인천 17도 ▲수원 18도 ▲춘천 16도 ▲강릉 19도 ▲청주 18도 ▲대전 18도 ▲전주 18도 ▲광주 18도 ▲대구 18도 ▲부산 19도 ▲울산 19도 ▲제주 20도다.
미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다. 다만 수도권은 오전에 '나쁨' 수준으로 예상된다. 오후에는 청정한 남풍이 유입되고 대기 상하층의 확산이 원활해지면서 농도가 낮아지겠다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해와 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다의 파고는 동해 0.5~2.0m, 서해와 남해 0.5~1.5m로 예상된다.
calebcao@newspim.com