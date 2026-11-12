원광디지털대 '2027학년도 1학기 오프라인 입학설명회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 원광디지털대가 12일 2027학년도 입학설명회 개최를 밝혔다.
- 설명회는 28일 익산과 29일 서울에서 입학·장학 정보를 안내한다.
- 대학은 참석 인증 예비 지원자에게 전형료 면제 혜택을 제공한다.
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장학제도 안내 및 관심 학과 교수와 1대 1 교육과정 상담 운영
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 원광디지털대학교는 2027학년도 1학기 신·편입생 모집을 앞두고 오는 28일과 29일 이틀간 익산과 서울에서 오프라인 입학설명회를 개최한다고 12일 밝혔다.
대학교에 따르면 이번 설명회는 예비 지원자들에게 학과 선택부터 입학전형, 장학제도까지 입학 전반에 대한 종합적인 정보를 제공하기 위해 마련됐다.
행사는 오는 28일 오후 2시 익산캠퍼스 세미나실(원광대 캠퍼스 내 25번 건물)과 29일 오후 2시 서울캠퍼스 지하 1층 대강의실(구로디지털단지역 4번 출구 인근)에서 각각 열린다.
프로그램은 대학 소개와 입학·장학 안내, 질의응답에 이어 관심 학과 교수와 직접 만나 교육과정, 자격증 취득, 진로 등을 상담하는 '학과별 교수와의 만남' 순서로 진행된다.
참가 신청은 원광디지털대 입학홈페이지나 입학상담센터 전화를 통해 가능하다. 설명회에 참석해 인증을 완료한 예비 지원자에게는 추후 입학 지원 시 전형료 면제 혜택이 주어진다.
대학 관계자는 "예비 지원자들이 교수진과 직접 소통하며 학업 계획을 구체화하고 새로운 도전을 시작하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.
한편 원광디지털대학교는 오는 12월 1일부터 내년 1월 14일까지 2027학년도 1학기 신·편입생을 모집할 예정이다.
1141world@newspim.com