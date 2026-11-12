고흥군, 축제와 명상 결합한 체류형 관광 추진

AI 핵심 요약beta
- 고흥군이 12일 유자축제 연계 명상 템플스테이를 운영한다고 밝혔다
- 능가사에서 2박 3일 명상 프로그램을 진행하고 참가자 60명을 모집한다
- 참가자는 할인된 3만 원에 명상과 요가, 축제 관람 등을 체험할 수 있다
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 유자축제와 사찰 명상을 함께 즐기는 체류형 관광 프로그램을 운영한다.
군은 제6회 고흥유자축제와 연계해 팔영산 자락 능가사에서 2박 3일 명상 템플스테이를 운영하고 참가자 60명을 선착순 모집한다고 12일 밝혔다.
프로그램은 11월 1일부터 12월 20일까지 수요일과 금요일에 입소하는 일정으로 운영되며 전남광주통합특별시 '천년사찰 세계명상관광' 공모사업 지원에 따라 참가비를 50% 할인한 1인당 3만 원에 참여할 수 있다.
참가자는 스님과의 차담과 선명상·싱잉볼 명상·요가·바다 맨발 걷기 등을 체험하고 11월 12~15일 유자축제와 일정이 겹치면 축제장도 둘러볼 수 있다.
능가사는 별도로 11월 10일부터 12월 15일까지 참선과 사찰 정원 걷기 명상·팔영산 산행·달빛 명상 등으로 구성한 7박 8일 프로그램도 운영한다.
신청은 템플스테이 공식 누리집에서 '능가사'를 검색해 참가 일정을 선택하면 되며 싱잉볼 명상과 요가의 세부 일정은 예약 페이지에서 확인할 수 있다.
군 관광정책실 관계자는 "유자축제의 즐거움과 능가사의 고즈넉한 분위기를 한 번의 여행에서 느껴보시길 바란다"며 "고흥의 청정 자연과 사찰 문화를 연계한 체류형 관광 프로그램을 발굴하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com