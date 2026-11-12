박성현 광양시장, 국회 찾아 미래산업 예산 지원 요청

AI 핵심 요약beta
- 박성현 광양시장은 10·11일 국회를 찾아 핵심사업 국비 반영을 건의했다
- 광양시는 미래산업 핵심사업 3건에 국비 63억 원 추가 반영을 요청했다
- 3개 사업은 총사업비 705억 원 규모로 산업 기반 확충을 목표로 했다
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양시가 미래산업 기반 확충을 위해 총사업비 705억 원 규모의 핵심사업 3건에 대한 2027년도 국비 63억 원 추가 반영을 국회에 건의했다.
박성현 광양시장은 지난 10일 권향엽 국회의원 지역사무실을 찾은 데 이어 11일 국회에서 예산결산특별위원회 예산안조정소위원회 소속 전진숙 의원과 안도걸·정준호 의원실 보좌진을 만나 사업 필요성과 지역 파급효과를 설명했다.
건의 사업은 ▲첨단산업용 가스 평가 지원센터 구축 295억 원▲미래 이차전지 원료소재 실증 플랫폼 기반 구축 189억 원▲철강·금속 AX 실증센터 구축 221억 원이다.
첨단산업용 가스 평가 지원센터는 반도체·우주항공·이차전지용 특수가스의 품질과 성능을 검증하는 시설로 관련 기업의 기술 검증과 사업화를 지원한다.
미래 이차전지 원료소재 실증 플랫폼은 소재 개발부터 실증까지 지원해 관련 기업 유치와 산업 생태계 확대를 도모한다. 철강·금속 AX 실증센터는 제조공정에 인공지능 기술을 적용하도록 지원해 지역 주력산업의 경쟁력 강화를 뒷받침한다.
박 시장은 "광양의 미래산업 기반을 마련할 핵심사업을 한 건이라도 더 예산안에 반영할 수 있도록 국회에 건의했다"며 "국회 심의가 마무리될 때까지 지역 국회의원들과 긴밀히 협력해 국비 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com