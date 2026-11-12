미래 인재 잡아라'…전남광주 자치구들, 반도체고 유치 경쟁

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동구·광산구, 옛 학교 부지 활용 계획 내놔

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 자치구들이 호남권 메가프로젝트 추진에 발맞춰 반도체고 유치 경쟁에 나서는 모양새다.

12일 각 자치구 등에 따르면 동구는 최근 시교육청에 AI·반도체 인재 육성을 목표로 반도체고 설립을 제안했다.

지역에 대규모 반도체 생산기지 및 AI 데이터센터 투자가 확정됨에 따라 전문 인력을 양성할 수 있는 기반이 구축돼야 한다는 것이다.

전남광주특별시교육청 주최 '반도체 기술인재 양성 정책 공청회'. [사진=뉴스핌 DB]

동구는 '생산은 광산구, 인재 양성은 동구'라는 역할 분담을 통해 자치구 간 상생 발전형 산업 생태계를 구축한다는 구상이다. 후보지는 소태동에 위치한 옛 지원중학교 부지로 지하 1층~지상 4층, 대지 1만 222㎡, 연면적 6135㎡ 규모다.

학교 신축 부지로는 협소하다는 일부 의견에 따라 주변 주택과 상가까지 편입하면 최대 1만 3000㎡까지 확보할 수 있다고 보고 있다. 학교 건물도 5~8층으로 확대해 실험실·기숙사 조성 같은 추가 시설 조성에 대응하겠다는 복안이다.

광산구도 발빠르게 대응하고 있다. 광산구는 반도체 클러스터 인근인 본량동 내 1만 8557㎡ 규모의 옛 본량중학교 부지(1999년 폐교)를 내세우고 있다.

일대에 10MW급 영농형 태양광 조성을 위한 민관 실무협의체가 가동 중인 만큼 학교에 RE100 에너지를 공급받거나 태양광 기술을 교육 과정에 접목할 수 있다는 이점을 강조하고 있다.

광산구 관계자는 "농촌 지역인 본량동의 유휴 자산을 활용해 지역소멸 위기에 대응하고 국가균형발전의 상징적인 모델로 발전시켜야 한다"고 말했다.

서구와 남구·북구는 시교육청에 별도로 제안서를 제출하지 않은 상태다.

시교육청은 이달 중으로 광주권을 중심으로 '반도체 마이스터고' 추진 학교 1곳을 발굴해 내년 2월 교육부 공모에 신청할 방침이다. 신설 학교는 전체 24학급(학급당 16명), 384명 내외 규모로 계획하고 있으며 학년당 모집 규모는 128명이다.

추진 방식은 3가지로 나뉘며 '기존 특성화고 전환' 방안이 가장 유력한 것으로 알려졌다. 반도체 마이스터고 신설과 기존 마이스터고 산업 분야 전환도 함께 검토되고 있다.

bless4ya@newspim.com