[MLB] NYY 슐러틀러·MIL 미저라우스키, 2026 사이 영 상 '만장일치' 수상

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=올 시즌 최고의 투수에게 선정하는 사이 영 상 수상자로 뉴욕 양키스 캠 슐리틀러, 밀워키 제이콥 미저라우스키가 만장일치로 선정됐다.

메이저리그 공식홈페이지 엠엘비닷컴(MLB.com) 12일(한국시간) "아메리칸리그(AL)에서는 슐리틀러, 내셔널리그(NL)에서는 미저라우스키가 만장일치로 사이 영 상 수상자에 선정됐다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 미국프로야구 메이저리그(MLB) 뉴욕 양키스 캠 슐리틀러, 밀워키 제이콥 미저라우스키가 12일(한국시간) 미국야구기자협회가 선정한 사이 영 상 수상자에 만장일치로 선정됐다. [사진=MLB] 2026.11.12 willowdy@newspim.com

사이 영 상은 미국야구기자협회(BBWAA)가 MLB 양대 리그 투수 가운데 최고의 투수에게 투표해 주는 상이다. 양대 리그 만장일치 수상자가 나온 건 1968년 데니 맥클레인과 밥 깁슨, 2022년 저스틴 벌랜더와 샌디 알칸타라에 이어 세 번째다.

슐리틀러는 올 시즌 33경기 14승 6패, 평균자책점 1.95를 기록했다. AL 평균자책점, 피출루율(0.244) 부문에서 1위에 올랐다.

특히 평균자책점은 규정이닝을 채운 투수 가운데 세 번째로 낮은 기록으로 앞서 1943년 스퍼드 챈들러(1.64), 1973년 론 가이드리(1.74)를 잇는 기록이다.

[뉴욕 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 뉴욕 양키스 신인 선발 투수 캠 슐리틀러가 3일 보스턴과 와일드카드 시리즈 홈 3차전에서 8회를 삼자범퇴로 막은 뒤 주먹을 불끈 쥐고 있다. 2025.10.03 zangpabo@newspim.com

슐러틀러의 능력은 원정경기에서도 빛났다. 원정 평균자책점 1.16을 기록한 슐러틀러는 라이브볼 시대 이후 원정에서 100이닝 이상 투구한 선수 가운데 1968년 밥 깁슨(0.81), 1995년 그렉 매덕스(1.12)에 이어 세 번째로 낮은 기록을 달성했다. 깁슨과 매덕스 모두 명예의 전당에 헌액됐다.

양키스는 올 시즌 애런 저지의 부상과 게릿 콜, 맥스 프리드, 카를로스 로돈 등의 부진으로 힘든 시간을 보냈다. 하지만 슐러틀러의 활약이 있어 포스트시즌(PS) 진출에 성공했다.

슐러틀러는 1958년 밥 터리, 1961년 화이트 포드, 1977년 스파키 라일, 1978년 론 가이드리, 2001년 로저 클레멘스, 2003년 콜에 이어 양키스 소속으로 7번째로 사이 영 상을 받은 선수가 됐다.

[밀워키 로이터=뉴스핌] 밀워키 제이컵 미저라우스키가 24일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 MLB WS 1차전에서 탬파베이 레이스를 상대로 공을 던지고 있다. 2026.10.24 football1229@newspim.com

내셔널리그(NL)에서는 밀워키 미저라우스키는 올 시즌 30경기 16승 5패, 평균자책점 1.80을 기록했고, NL에서만 평균자책점, 삼진(252개), 피안타율(0.157) 이닝당 출루허용률(WHIP) 0.80, 9이닝당 삼진(13.0)에서 모두 1위에 올랐다. 특히 피안타율은 2000년 페드로 마르티네스(0.167)보다 낮다.

미저라우스키의 활약으로 밀워키는 창단 첫 월드시리즈(WS·7전 4선승제) 우승을 거머쥘 수 있었다.

이번 수상으로 미저라우스키는 1981년 롤리 핑거스, 1982년 피트 부코비치, 2021년 코빈 번스에 이어 밀워키 역대 4번째 사이 영 상 수상자가 됐다.

willowdy@newspim.com