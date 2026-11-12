[뉴스분석] 김민석·정청래 갈등 봉합 난항…중진들 중재에도 깊어지는 골짜기

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김민석 "대화로 풀겠다"…정청래 "사과부터 제대로"

우원식·박지원 화해 촉구에도 鄭 냉담한 반응

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 신천지 교인 집단 입당 의혹과 관련해 사과하고 당 중진들까지 갈등 중재에 나섰지만 정청래 전 대표와 친청(친정청래)계의 반발이 이어지면서 당내 내홍이 좀처럼 가라앉지 않고 있다.

김 대표가 정 전 대표와 직접 대화하겠다는 뜻을 밝혔지만 정 전 대표는 제대로 된 사과가 우선이라며 맞섰다.

김민석 더불어민주당 대표(우)와 정청래 전 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

◆김민석 "대화로 풀겠다"…정청래 "사과부터 제대로"

김 대표는 12일 당 유튜브 방송 '민티 07'에 출연해 정 전 대표와 직접 만나 갈등을 해결해야 한다는 당 중진들의 제안에 긍정적인 입장을 밝혔다.

김 대표는 "만나서 대화로 풀어 가자는 것에 대해서는 좋다고 생각한다"며 "그렇게 하려고 생각하고 있고 그런 노력을 하고 있다"고 말했다.

이어 "바로 다 반영되지는 않지만 그런 시도도 하고 있다"며 "계속해서 그런 각도에서 이 문제는 풀어 가도록 노력하겠다"고 강조했다.

그러나 정 전 대표는 이날 페이스북에 김 대표의 대화 관련 발언을 다룬 기사를 공유하며 사과가 먼저라는 입장을 분명히 했다.

정 전 대표는 "일단 사과부터 제대로 하시라"며 "가해자의 시각이 아니라 피해자의 심정을 먼저 생각해 보시라"고 했다.

특히 "김민석, 정청래 둘이서 술마시다 벌어진 폭행사건이 아니다. 둘이서 만나서 풀고말고 할 사안이 아니다"라며 "이런 가운데 피해자에게 합의를 강요하는 것은 또다른 2차 가해"라고 했다.

다만 정 전 대표는 대화 가능성을 완전히 차단하지는 않았다. 정 전 대표는 "전당대회 이후 지금까지 전화 통화 한번 한 적이 없지만 굳이 대화를 걸어 온다면 피할 생각도 없다"고 밝혔다.

김민석 더불어민주당 대표가 지난 5일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제12차 본회의에서 박선원, 김현 의원과 대화를 나누고 있다. 오른쪽 두번째는 최민희 최고위원. [사진=뉴스핌 DB]

◆김민석 세 차례 사과에도 갈등 지속…중진들 "직접 만나 해결해야"

앞서 김 대표는 지난 3일 의원총회에서 신천지 관련 의혹 제기에 대해 사과한 데 이어 당 공식 유튜브와 최고위원회의 등에서도 사과했다.

그러나 사과 이후에도 당원정비 태스크포스(TF)의 조사 결과를 둘러싼 친명(친이재명)계와 친청계의 해석이 엇갈리면서 갈등이 계속됐다.

이에 당 중진들은 김 대표와 정 전 대표가 직접 만나 정치적으로 문제를 풀어야 한다고 촉구했다.

22대 전반기 국회의장을 지낸 우원식 의원은 지난 11일 YTN 라디오에서 "이미 당대표가 근거가 없다고 얘기하고 사과했다. 그게 중요한 전환점이 돼야 하는데 그러지 못하고 있다"고 짚었다.

이어 "김 대표가 더 적극적으로 포용하고 정 전 대표도 대승적으로 손을 잡는 모습이 필요하다. 두 분이 만나서 해결해야 한다"고 강조했다.

5선 중진 박지원 의원도 같은 날 MBC '뉴스외전'에서 "정청래의 미래도, 김민석의 미래도 민주당에 있기 때문에 전·현직 대표가 대화하고 정치적으로 해결하라 하는데 제 말을 안 듣는다"며 "지금 보면 다 죽자는 것"이라고 우려했다.

정청래 전 민주당 대표(우)와 5선 중진 박지원 의원. [사진=뉴스핌 DB]

◆정청래, 중진 의원 향해 "심판 행세하지 말고 가던 길 가라"…친명·친청 공방 계속

하지만 정 전 대표는 이 같은 중진 의원들의 발언에 공개적으로 반발했다.

정 전 대표는 박 의원의 발언을 공유하며 "줄곧 저를 욕하던 사람이 할 소리는 아니다"라며 "심판 자격이 없는 사람은 심판 행세하지 말고 빠지세요. 그냥 가던 길 가세요"라고 했다.

우 의원의 중재 제안에 대해서도 "양비론이냐. 가해자와 피해자가 50%씩 책임을 나눠 지라는 거냐"며 불쾌감을 나타냈다.

친청계의 반발도 계속되고 있다. 한민수 민주당 최고위원은 지난 11일 최고위원회의에서 신천지 의혹 조사 결과에 대해 "김 대표님, 본인의 사과를 무색하게 하는 국회의원들의 발언을 왜 두고 보시나"라며 "명백한 2차 가해"라고 비판했다.

이성윤 최고위원은 지난 9일 "1995년 전두환의 내란 사건을 수사한 당시 서울지검 공안 1부장은 성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다고 황당한 궤변으로 전두환에게 면죄부를 줬다"며 김 대표를 전두환에 빗댔다.

최민희 최고위원 역시 신천지 3자 비밀연합 의혹을 뒷받침할 근거가 없다는 입장을 밝혔다.

반면 친명계 의원들을 중심으로 신천지의 조직적 집단 가입이 확인됐다며 후속 조치가 필요하다는 목소리가 나온다.

송영길 의원은 지난 9일 신천지 의혹 조사 결과를 열람한 뒤 기자회견을 열고 "신천지의 조직적 집단가입 정황이 확인됐다"며 "집단가입 의혹에 대한 전수조사와 정치 개입을 차단하기 위한 정당법·민주당 당헌당규 개정을 촉구한다"고 했다.

이건태 의원과 박범계 의원도 각각 "이례적인 신천지 당원 가입 정황이 확인되었는데도 아무런 근거가 없다고 할 수 있는가", "신천지의 조직적 집단 가입 정황이 확인됐다"고 말했다.

민주당 대변인인 조계원 의원도 신천지 교인 추정 당원들이 전남광주와 전북 등 특정 지역에 집중된 점을 들어 "상당히 심각하다"며 "조직적인 가입 문제는 증언을 통해서도 확인이 되고 있다"고 당 차원의 대응 필요성을 강조했다.

chogiza@newspim.com