배추값 42% '급락'…전남광주통합특별시 58억 원 투입

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배추 3만t 시장격리…국비·지방비 각 29억원 지원

김장재료 할인·소비촉진 병행…추가 시장격리 검토

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 배추 공급과잉에 따른 가격 하락에 대응해 58억원을 투입하는 등 농가 경영안정과 수급 조절에 나섰다.

손명도 전남광주통합특별시 농축산식품국장이 12일 무안청사 기자실에서 김장철을 앞두고 배추 생산량 증가와 소비부진에 따른 가격하락 대응 정부대책 및 자체수급안정 대책을 추진한다고 밝혔다.

손명도 전남광주통합특별시 농축산식품국장이 12일 무안청사 기자실에서 김장철을 앞두고 배추 생산량 증가와 소비부진에 따른 가격하락 대응 정부대책 및 자체수급안정 대책을 발표하고 있다. [사진=전남광주통합특별시] 2026.11.12 ej7648@newspim.com

11월 상순 기준 배추 도매가격은 포기당 1900원으로 전년 동기보다 42%, 평년보다 32% 하락했다.

한국농촌경제연구원은 올해 가을배추와 겨울배추 생산량이 평년보다 각각 3%, 11% 증가할 것으로 전망했다.

이에 정부는 역대 최대인 640억원을 투입해 농축산물 할인 지원에 나선다. 할인율은 최대 40%이며 가을배추 1만t 수매비축과 시장격리 3만t 등을 추진한다. 겨울배추 추가 비축과 농협 계약재배 확대 및 김치업체 할인 공급도 검토한다.

특별시는 농림축산식품부 사업과 연계해 배추 3만t 출하정지(시장격리)에 58억원을 지원한다. 사업비는 국비 29억원(50%)과 지방비 29억원(50%)으로 구성됐다.

농산물 수급조절사업과 농업수입안정보험을 통해 농가 경영비 이상을 보전할 계획이다.

농협경제지주 전남지역본부와 함께 로컬푸드·하나로마트 판매촉진과 김장재료 할인행사도 추진한다. 김장철 이후에도 가격 하락세가 이어지면 추가 시장격리를 검토할 방침이다.

공급과잉 예방을 위한 배추 작목전환사업에는 260㏊ 규모로 12억원을 확정해 추진 중이다.

손명도 전남광주통합특별시 농축산식품국장은 "정부 정책과 연계한 시장격리와 소비촉진으로 수급안정에 적극 대응하겠다"며 "생산부터 출하까지 체계적인 수급관리를 통해 농업인이 재배한 배추가 제값을 받도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com