강원랜드, ESG평가 7년 연속 A등급 획득

AI 핵심 요약beta
- 강원랜드가 12일 ESG 통합 A등급을 7년 연속 획득했다.
- 사회 부문은 안전 개선 성과를 인정받아 A+로 상승했다.
- 협력사 ESG 지원과 친환경 경영으로 지속가능성을 강화했다.
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[정선=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원랜드는 2026년 ESG평가 결과에서 통합 A등급을 7년 연속으로 획득하며 ESG 경영체계와 지속가능 경영 노력이 공적으로 인정받았다고 12일 밝혔다.
한국ESG기준원(KCGS)은 국내 상장사를 대상으로 매년 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 분야의 성과를 평가해 등급을 부여하는 기관이다. 강원랜드는 이번 평가에서 사회 부문이 지난해 A에서 A+로 상승했으며 환경과 지배구조 부문에서도 각각 A등급을 받아 긍정적인 평가를 받았다.
강원랜드는 상장 공기업으로서 자본시장에서의 ESG 평가에 대응하고 정부 정책 방향에 맞는 ESG 경영을 추진하고 있다.
특히 사회 부문에서는 안전 분야의 지속적인 개선이 긍정적인 요인으로 작용해 등급을 한 단계 높였다. 강원랜드는 2025년까지 국제 표준인 ISO 45001을 획득하고 협력사 안전보건 분야에 22억 원을 지원하는 등 안전한 근무환경 조성에 힘을 쏟고 있다.
더불어 2023년부터 상생협력기금을 출연해 협력사들의 ESG 경영 역량 강화를 지원하고 있으며 협력사 ESG 행동규범 제정과 관련 컨설팅 및 교육을 제공한 결과 12개사가 'ESG 우수 중소기업' 인증을 획득했다.
김도균 대표이사는 "7년 연속 ESG 통합 A등급 유지의 성과는 전 직원의 공동 노력으로 가능했다"며 "사회적 책임을 다하고 지속가능한 경영을 실천할 것"이라고 말했다.
한편 강원랜드는 국내 리조트 업계 최초로 전 숙박시설 환경표지 인증을 받았으며 '2026 친환경 기술진흥 및 소비촉진 유공' 정부 포상에서도 기후 에너지환경부 장관 표창을 수상하는 등의 친환경 경영 성과를 이어가고 있다.
onemoregive@newspim.com