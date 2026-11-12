임창정, '전국노래자랑'서 부른 '소주 한 잔' 100만뷰 돌파…명불허전 가창력

AI 핵심 요약beta
- 임창정은 8일 전국노래자랑에서 소주 한 잔을 열창했다
- 임창정의 무대 영상은 11일 오후 10시 유튜브 100만 뷰를 돌파했다
- 영상에는 변함없는 가창력에 감탄하는 시청자 반응이 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 임창정이 '전국노래자랑'에서 선보인 '소주 한 잔' 라이브 영상으로 100만 뷰를 돌파하며 변함없는 가창력을 입증했다.
지난 8일 방송된 KBS 1TV '전국노래자랑' 2190회 충청북도 영동군 편에 초대 가수로 출연한 임창정의 무대 영상이 유튜브 채널 'KBS 레전드 케이팝'을 통해 공개된 후 100만 뷰를 넘어섰다. 11일 오후 10시 기준 기록이다.
2022년 연말결선 이후 약 4년 만에 '전국노래자랑' 무대에 오른 임창정은 대표곡 '소주 한 잔'을 열창했다. 특유의 호소력 짙은 목소리와 폭발적인 가창력으로 곡에 담긴 애절한 감성을 전했으며, 묵직한 저음부터 시원하게 뻗는 고음까지 흔들림 없는 보컬로 관객들의 호응을 이끌었다.
무대 영상은 공개 이후 빠르게 조회 수를 늘리며 온라인에서 화제를 모았다. 댓글에는 "무슨 영화의 한 장면 같다", "이게 라이브가 맞냐", "음원인 줄 알았다", "AI인 줄 알았다" 등 임창정의 라이브 실력에 감탄하는 반응이 이어졌다.
특히 세대를 아우르는 국민 프로그램 '전국노래자랑'에서 관객들과 가까이 호흡하며 명곡을 들려줬다는 점에서도 의미를 더한다. 친숙한 무대에서 진정성 있는 라이브를 선보이며 현장 관객은 물론 안방 시청자와 온라인 이용자들에게도 반가움과 깊은 울림을 안겼다.
오랜 시간 사랑받아온 대표곡을 변함없는 실력으로 소화한 임창정. 이번 100만뷰 돌파는 세월이 흘러도 여전한 그의 가창력과 대중적 영향력을 다시 한번 확인시켰다.
moonddo00@newspim.com