양양군, 유관기관과 양양국제공항 활성화 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 양양군은 13일 양양국제공항에서 4개 기관과 업무협약을 체결한다
- 양양국제공항 운항 활성화와 강원 관광산업 강화를 위해 협력한다
- 신규 노선 유치와 연계 관광상품 개발, 공동 마케팅을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신규 항공노선 유치, 강원지역 연계 관광 및 MICE 상품 공동 개발
[양양=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 양양군이 오는 13일 양양국제공항에서 유관기관과 업무협약식을 개최한다.
12일 군에 따르면 이번 협약은 양양국제공항의 항공 운항 활성화 및 강원지역 관광산업 강화를 목표로 양양군, 강원랜드, 강원관광재단, 한국공항공사 양양공항 등 4개 기관이 참여한다.
협약식에는 김정중 양양군수, 김도균 강원랜드 대표이사, 염동열 강원관광재단 대표이사, 박병로 한국공항공사 양양공항장 직무대행이 참석해 협력 방안을 논의할 예정이다.
이번 협약을 통해 4개 기관은 인적·물적 자원과 전문 역량을 활용해 협력체계를 구축하고 양양국제공항을 중심으로 항공과 관광 연계에 힘쓰기로 했다.
주요 협약 내용으로는 양양국제공항 신규 항공노선 유치 지원, 강원지역 연계 관광 및 MICE 상품 공동 개발, 국내외 관광상품 홍보 및 마케팅 추진이 포함된다.
향후 양양군은 행정적 지원 방안을 마련하고 관광 인프라 개선을 통해 관광객 수용 여건을 강화할 계획이다. ㈜강원랜드는 보유 관광시설을 활용해 연계 관광상품을 기획하며 이용 고객에게 다양한 혜택을 제공할 예정이다.
강원관광재단은 해외 관광객 유치를 위한 공동 마케팅과 팸투어 운영으로 실질적인 관광 수요 창출에 힘쓸 예정이다.
한편 한국공항공사 양양공항은 인프라와 홍보 매체를 이용한 홍보 활동을 지원하고 공항 이용료 감면 확대 방안을 검토하기로 했다.
양양군은 이번 협약이 항공노선 유치와 관광상품 개발, 관광객 유치 및 마케팅을 연계해 강원지역 관광산업 활성화에 기여할 것이라 기대하고 있다.
김정중 양양군수는 "양양국제공항은 강원지역 관광산업과 지역경제 활성화를 위한 중요한 기반시설"이라며 "협약을 통해 기관 간 협력을 구축하고 신규 항공노선 유치에 노력하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com