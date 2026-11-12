전남광주 동구, '노후주택 집수리 사업' 국토부장관 표창

AI 핵심 요약beta
- 전남광주 동구는 12일 노후주택 집수리 사업으로 장관 표창을 수상했다
- 동구는 2024년부터 17억5000만원을 투입해 산수동 사업을 추진했다
- 지붕·창호·단열 등을 지원하며 주민 주거안전과 편의를 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 동구는 제22회 대한민국 지방자치경영대전 지역특화자원개발 분야에서 '저층주거지 노후주택 집수리 지원사업'으로 국토교통부장관 표창을 수상했다고 12일 밝혔다.
동구는 지난 2024년부터 구비와 고향사랑기금 등 총 17억 5000만 원을 들여 산수동 일원 2개 구역에서 노후주택 집수리 지원 시범사업을 추진해왔다.
현재 3차 시범사업까지 운영 중이며 사용승인 후 20년 이상 지난 단독·다가구 등 저층주택을 대상으로 지붕 보수와 방수, 창호 교체, 단열 개선, 담장·대문 정비 등을 지원하고 있다.
누수와 방수 불량, 노후 담장의 붕괴 위험, 방범에 취약한 창호와 대문 등 주민 생활과 직결된 문제를 해결하는 데 중점을 뒀다.
전면적인 재개발이나 이주 없이 기존 주택의 안전성과 주거 편의성을 높여 주민들이 익숙한 생활 터전을 유지할 수 있도록 한 것이 특징이다.
임택 동구청장은 "이번 수상은 주민들이 오랫동안 살아온 집에서 안전하고 편안하게 생활할 수 있도록 노력한 성과를 인정받은 것"이라며 "앞으로도 노후주택 집수리 지원을 확대해 주민이 체감하는 주거복지 정책을 추진하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com