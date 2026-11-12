전남광주 운암동 아파트 화재 '심정지 1명 등 14명 중경상'…40대 방화범 입건

AI 핵심 요약beta
- 광주 북부경찰서는 12일 아파트 방화 혐의로 40대 남성을 입건했다
- 화재로 경비원 등 3명이 중상을 입고 11명이 경상을 입었다
- 경찰은 피의자 회복 후 방화 경위와 범행 동기를 조사할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 자신이 거주하는 아파트에 불을 질러 다수의 사상자를 낸 40대 남성이 형사 입건됐다.
광주 북부경찰서는 현주건조물방화치상 혐의로 A씨를 입건했다고 12일 밝혔다.
A씨는 전날 전남광주통합특별시 북구 운암동 한 아파트 자신의 거주지에서 불을 지르고 사람을 다치게 한 혐의를 받는다.
이번 화재로 70대 남성 경비원이 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으며 현재 중환자실에서 의식 불명 상태에 놓인 것으로 전해졌다.
중상자는 경비원을 포함해 3명이고 경상자는 11명으로 확인됐다.
A씨는 경찰에 "스스로 목숨을 끊으려고 불을 질렀다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
A씨 역시 연기 흡입으로 가벼운 부상을 입어 병원에서 치료를 받는 중이다.
경찰은 A씨가 회복하는 대로 불을 지른 경위 등을 조사할 예정이다.
전날 오후 6시 33분쯤 아파트 6층에서 화재가 발생해 30여분 만에 진압됐다.
불은 6층 한 세대를 전부 태우고 7~21층 외벽으로 번졌으며 소방 추산 8254만원의 재산 피해가 발생했다.
bless4ya@newspim.com