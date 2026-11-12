이혜리·나인우, '그녀는 취급주의'서 위장 부부 호흡…아찔한 동거 로맨스

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이혜리와 나인우가 ENA 새 드라마 '그녀는 취급주의(가제)'를 통해 위장 부부로 만난다.

ENA 새 월화드라마 '그녀는 취급주의'는 평범한 주부로 잠복한 스파이 아내 자영(이혜리)과 그의 임시보호를 자처한 전직 국정원 요원 남편 건우(나인분)의 위장 부부 액션 로맨스다. 신분을 숨긴 두 남녀의 아슬아슬한 로맨스에 도파민 터지는 액션, 감동과 웃음으로 꽉 찬 에피소드가 더해져 다이내믹한 재미를 예고한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 혜리, 나인우. [사진=써브라임, 갤럭시코퍼레이션] 2026.11.12 moonddo00@newspim.com

무엇보다 장르를 넘나들며 새로운 얼굴을 보여주는 이혜리와 다채로운 매력으로 사랑받는 나인우의 만남이 뜨거운 관심을 불러일으킨다. 이혜리는 미모의 에이스 스파이 '자영' 역을 맡아 이제까지와는 다른 색다른 모습과 강렬한 액션을 예고한다. '제이나인'이란 암호명을 지닌 자영은 변장이 특기인 스파이로, 수백 개의 신분으로 위장해 전 세계를 무대로 불가능에 가까운 미션들을 척척 해내는 인물이다. 꿈에 그리던 '파이어족'을 눈앞에 둔 어느 날, 덫에 걸려 누명을 쓰게 된 자영은 추적을 피해 몸을 숨기게 되고, 스파이 인생 사상 가장 어려운 '초보 주부'로 위장해 수의사 '건우'와 동거를 시작한다.

이혜리는 "대본을 처음 봤을 때부터 자영이라는 캐릭터의 변화무쌍한 부분이 매력적으로 느껴졌다. 하나의 인물이지만 1인 다역을 하는 것처럼 다양한 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아 설렌다"라면서 자영 캐릭터에 대한 기대를 높였다. 이어 "완벽한 엘리트 스파이로 변신하기 위해 노력하고 있으니 많은 기대 부탁드린다"라고 전했다.

나인우는 동네의 이름난 훈남 수의사 '건우'로 열연한다. 수더분한 성격에 동물을 사랑하는 따뜻한 마음씨, 완벽한 비주얼까지 어느 하나 모난 게 없는 남자 '건우'에겐 국정원 요원이라는 반전의 과거가 있다. 우연히 위험에 빠진 자영을 구한 뒤 '임시 보호'를 자처한 건우는 예기치 못했던 '위장 부부'의 삶을 시작하면서 변화를 맞는다. 과거를 숨긴 건우와 신분을 숨긴 자영의 동거 라이프에 어떤 일이 일어날지 궁금증을 자극한다.

나인우는 "실력 좋은 수의사이자 동네에서 사람 좋기로 소문난 건우의 숨겨진 이야기와 캐릭터의 반전 면모가 재밌게 다가왔다"라며, "선배님들, 동료 배우분들께 폐가 되지 않도록 최선을 다해 열심히 연기하겠다. 다양한 재미와 색깔을 느낄 수 있는 작품이니 많이 기대해 주셨으면 좋겠다"라고 애정 어린 메시지를 전했다. 작품의 색깔만큼이나 변화무쌍한 활약을 펼칠 나인우에게 이목이 집중된다.

한편, ENA 새 월화드라마 '그녀는 취급주의'는 2027년 상반기 ENA에서 방송되며, KT 지니 TV에서도 공개된다.

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