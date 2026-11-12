경기도, 사료 제조업체 14곳 대상 특별점검…AI 확산 차단 총력

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도가 사료 운송차량을 통한 가축전염병 확산을 차단하기 위해 도내 배합사료 제조업체 14곳을 대상으로 긴급 특별점검을 실시했다.

도는 최근 연천군과 여주시에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 잇따라 발생함에 따라 지난 10일부터 11일까지 이틀간 특별점검을 진행했다고 12일 밝혔다.

경기도 사료제조업체 현장 점검 모습. [사진=경기도]

이번 점검은 사료 운송차량이 여러 축산농장을 반복적으로 출입하며 농장 간 전파 위험이 있다는 판단에 따른 조치로 경기도 축산정책과 특별점검반이 투입됐다.

점검 대상은 평택 4곳, 안산 3곳, 이천 3곳, 안성 2곳, 양주와 용인 각 1곳 등 총 6개 시·군의 배합사료 제조업체 14곳이다.

점검반은 차량과 대인 소독시설의 정상 작동 여부를 비롯해 소독제의 적정 희석·사용 여부를 확인했다.

또 사료 ▲운송차량의 내·외부 소독 및 거점소독시설 이용 여부 ▲차량운행일지와 사료판매대장 일치 여부 ▲차량 내부 분무소독기와 농가 방문용 덧신 구비 여부 등을 집중적으로 살폈다.

특히 서류 점검에 그치지 않고 현장에서 소독시설의 실제 가동 상태와 소독제 사용 실태를 직접 확인했다. 차량운행일지와 사료판매대장을 대조하며 방역수칙이 실제로 이행되고 있는지도 점검했다.

점검 결과 14개 업체 모두에서 방역수칙 위반사항은 확인되지 않았다. 소독시설 운영과 사료 운송차량 관리도 전반적으로 적정하게 이뤄지고 있는 것으로 나타났다.

경기도 사료제조업체 현장 점검 모습. [사진=경기도]

경기도는 운반차량 운전자들을 대상으로 개인 및 차량 소독의 중요성을 거듭 안내했다. 또한 AI 발생 위험이 지속되고 있는 만큼 사료 제조업체의 방역관리 수준을 유지하고 현장 방역수칙 이행 여부를 지속적으로 관리할 방침이다.

아울러 사료 운송차량의 소독 이행 여부와 농장 출입기록 관리 실태를 계속 확인할 계획이다. AI 발생 상황에 따라 추가 현장점검을 실시하고 시·군 및 관계기관과의 협조체계도 강화한다.

도는 방역수칙 위반사항이 확인될 경우에는 관련 법령에 따라 엄정 조치할 방침이다.

이강영 경기도 축산동물복지국장은 "사료 운송차량은 다수의 축산농장을 이동하는 만큼 철저한 소독과 출입관리가 가축전염병 확산 차단의 핵심"이라며 "지속적인 현장점검과 예방 중심의 방역관리를 통해 고병원성 조류인플루엔자 추가 확산 차단에 총력을 다하겠다"고 밝혔다.

asj7376@newspim.com