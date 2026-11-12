세종시, 입주·이전기업 근로자 '공동주택 44세대' 특별공급

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 12일 관내 기업 근로자에게 공동주택 44세대를 특별공급했다
- 공급 대상은 5-1생활권 세종스마트시티 엘 수자인으로 무주택자에게 배정했다
- 신청자는 23일까지 서류를 제출하며 시는 다음 달 2일 추천 대상자를 발표한다
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대전·세종·충남 거주 무주택자 대상…12월 2일 추천 대상자 발표
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 관내 입주·이전기업 근로자에게 5-1생활권 공동주택 44세대를 특별공급한다. 이번 특별공급은 기업 종사자의 주거 부담을 덜어 지역 정착을 돕고 기업의 안정적인 인력 확보와 지역경제 활성화를 지원하기 위한 것이다.
12일 시에 따르면 공급 대상은 합강동 일원 5-1생활권 L6·L7·L8·L11블록에 들어서는 '세종스마트시티 엘 수자인'이다. 총 2191세대 가운데 입주기업 종사자 등에게 배정된 특별공급 물량은 44세대다.
신청 대상은 2018년 12월 7일 이후 준공했거나 임대차 계약을 체결한 세종시 소재 기업에 근무하는 근로자 중 대전·세종·충남에 거주하는 무주택자다. 신청 희망자는 오는 23일까지 시 홈페이지에 게시된 공고를 확인한 뒤 관련 서류를 시 기업지원과에 제출하면 된다.
청약 신청 시 블록별 중복 신청에도 유의해야 한다. 청약 당첨자 발표일이 같은 L6·L7·L11블록은 중복 신청할 경우 모두 무효 처리되므로 이 가운데 한 곳만 선택해야 한다. L8블록은 별도 신청이 가능하다.
시는 신청자의 자격 요건과 추천 순위별 배점 등을 심사해 다음 달 2일까지 홈페이지를 통해 특별공급 추천 대상자를 발표할 예정이다.
류제일 경제산업국장은 "기업 종사자의 주거 안정은 우수 인력의 지역 유입과 기업의 지속적인 성장에 중요한 기반"이라며 "기업과 근로자가 지역에 안정적으로 정착하고 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com