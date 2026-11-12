뤄즈펑 유안타증권 대표, '사람 살리는 금융' 캠페인…불법사금융 피해 예방

AI 핵심 요약beta
- 유안타증권 뤄즈펑 대표가 12일 금융 릴레이 캠페인에 참여했다
- 이번 캠페인은 불법사금융 피해 예방과 금융취약계층 보호를 목표로 했다
- 유안타증권은 금융사기 예방 시스템과 취약계층 서비스 개선을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 유안타증권은 뤄즈펑 대표이사가 불법사금융 피해 예방과 금융취약계층 보호를 위한 '사람 살리는 금융 릴레이 캠페인'에 참여했다고 12일 밝혔다.
이번 캠페인은 불법사금융 피해자를 보호하고 건전한 금융문화를 확산하기 위해 지난 7월 서민금융진흥원이 시작했다. 금융기관과 공공기관, 지방자치단체 등이 참여해 다음 주자를 지목하는 방식으로 진행한다.
뤄즈펑 대표는 신호철 카카오페이증권 대표의 추천을 받아 캠페인에 동참했다. 다음 참여자로는 신명호 BNK투자증권 대표를 추천했다.
유안타증권은 금융사기 예방을 위한 내부 시스템도 강화하고 있다. 지난해 3월 이상금융거래탐지시스템(FDS)을 고도화해 의심거래 대응 체계를 개선했으며 올해 들어 약 20억원의 금융사기 피해를 예방했다.
이와 함께 고령투자자 전담 창구를 재정비하고 담당 직원 교육을 강화했다. 청각장애 고객을 위한 텍스트 대화 시스템도 구축하는 등 금융취약계층의 서비스 이용 환경을 개선하고 있다.
뤄즈펑 대표는 "불법사금융 피해를 예방하고, 금융취약계층 보호를 위한 이번 캠페인에 참여하게 돼 의미가 뜻깊다"며 "유안타증권은 앞으로도 사람 살리는 금융의 가치를 공유하고, 금융소비자들이 불법사금융과 금융사기로부터 벗어나 안전하게 금융서비스를 이용할 수 있도록 피해 예방과 보호 활동을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com