미래에셋자산운용, '나스닥100·국채 혼합 ETF' 순자산 5000억원 돌파

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나스닥100·국내 국채에 절반씩 투자

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 미래에셋자산운용의 'TIGER 미국나스닥100채권혼합50' 상장지수펀드(ETF)가 순자산 5000억원을 돌파했다. 미국 기술주 중심의 나스닥100지수와 국내 국채에 분산투자하는 상품으로 증시 변동성이 확대되면서 자산배분 수요가 늘어난 영향으로 풀이된다.

12일 미래에셋자산운용에 따르면 한국거래소 집계 기준 지난 11일 TIGER 미국나스닥100채권혼합50 ETF의 순자산은 5122억원을 기록했다.

이 상품은 미국 나스닥100지수와 국내 국채에 각각 50%씩 투자하는 채권혼합형 ETF다. 주식의 성장성을 추구하면서 채권을 통해 포트폴리오의 변동성을 낮추는 구조다.

[사진=미래에셋자산운용]

최근 주식시장 변동성이 커지면서 채권의 자산배분 효과에 대한 관심도 높아지고 있다. 기존에는 퇴직연금 계좌에서 주식 투자 비중을 확대하기 위한 채권혼합형 ETF 매수 수요가 중심이었다면 최근에는 주식과 채권의 분산투자 효과를 고려한 장기 적립식 투자 수요도 늘고 있다는 설명이다.

특히 지난 9월 이후 채권 가격이 상승세로 돌아서면서 주식과 채권 가격이 반대로 움직이는 음의 상관관계가 주목받고 있다.

미래에셋자산운용이 최근 6개월간 해당 ETF의 투자 대상인 국고채와 나스닥100지수의 수익률을 분석한 결과 상관계수는 -0.34로 나타났다. 분석 기간 나스닥100지수가 13.4% 하락한 구간에서 채권은 2.5% 상승해 주식 하락에 따른 손실을 일부 완충한 것으로 분석됐다.

김동명 미래에셋자산운용 채권ETF운용본부장은 "주식시장의 변동성이 높은 시기일수록 채권혼합형 상품의 자산배분 효과가 돋보인다"며 "나스닥100의 성장성을 추구하면서도 장기채권을 통해 포트폴리오 변동성을 관리하는 것이 성공적인 장기투자의 핵심"이라고 말했다.

plum@newspim.com