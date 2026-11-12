지니언스, 3분기 누적 영업익 81억원·전년比 274% ↑

NAC·EDR 주력 사업 성장에 수익성 개선…영업이익률 20.9% 기록

클라우드 NAC 고객 300개사 돌파, MDR 등 구독형 서비스 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 보안 통합 플랫폼 기업 지니언스가 올해 3분기 누적 기준 매출과 영업이익 모두 성장하며 수익성이 개선된 것으로 나타났다. 네트워크 접근 제어(NAC)와 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR) 등 주력 사업의 성장에 힘입어 영업이익은 전년 동기 대비 274% 가까이 증가했다.

지니언스는 12일 올해 3분기 누적 연결 기준 매출액이 387억원으로 전년 동기 대비 24.0% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 81억원으로 273.9% 늘었다. 영업이익률은 20.9%로 전년 동기(6.9%) 대비 14.0%포인트 상승했다.

이번 실적 개선에는 NAC와 EDR 등 주력 보안 사업의 성장이 영향을 미쳤다. NAC 부문은 공공기관과 지방자치단체의 대형 사업 수주가 이어진 가운데 국방·병원 분야의 신규 수요가 증가했다. 제조 대기업의 네트워크 보안 통합 사업과 해외 지사 확장 수요도 매출 성장에 기여했다.

지니언스 로고. [로고=지니언스]

통합 단말 보안 솔루션인 '지니안 인사이츠 E(EDR·백신)' 부문에서도 공공·국방·금융 등 다양한 산업군을 중심으로 신규 도입과 기존 고객사의 단말 추가 라이선스 확대가 이어졌다. 특히 AI 기반 해킹 위협에 대응하기 위한 이상 행위 탐지·추적 수요가 늘면서 EDR 사업이 성장했다.

클라우드와 구독형 보안 서비스 사업도 확대되고 있다. 클라우드 기반 NAC의 누적 고객 수는 300개사를 넘어섰으며, EDR을 서비스 형태로 제공하는 매니지드 탐지·대응(MDR) 고객사도 증가했다. 회사는 이를 기반으로 구독형 서비스 사업을 확대하고 있다.

해외 사업에서는 중동 지역의 성장세가 이어지는 가운데 미국과 아시아·태평양(APAC) 지역에서 신규 고객을 확보했다. 미국에서는 파트너 채널을 확장하며 해외 사업 기반을 넓히고 있다.

지니언스는 AI를 활용한 사이버 공격 증가와 보안 규제 강화에 대응해 통합 보안 플랫폼 사업도 추진하고 있다. 최근 선보인 '지니언스 시큐리티 플랫폼(GSP)'은 네트워크와 엔드포인트의 보안 정보를 통합해 위협을 탐지하고 침해 단말을 격리하는 기능을 제공한다.

GSP는 네트워크와 단말의 보안 상태를 파악하고 초기 위협 노출 차단부터 이상 행위 탐지, 침해 단말 격리까지 지원하는 통합 방어 체계다. 회사는 여기에 사이버 위협 인텔리전스(CTI)와 전문 관제·대응 서비스(MDR)를 결합해 기업과 기관의 보안 운영을 지원할 계획이다.

차세대 보안 기술 개발도 진행하고 있다. 지니언스는 연내 공식 출시를 목표로 양자내성암호(PQC) 기반 '양자 보안 게이트웨이'를 준비하고 있다. 이를 통해 AI와 클라우드 등 차세대 보안 시장으로 사업 영역을 확대한다는 방침이다.

이동범 지니언스 대표는 "AI 사이버 위협이 현실화되고 정부의 보안 책임성 강화 정책이 본격화되는 가운데, 독보적인 기술력과 최대 실적으로 플랫폼 기업으로서의 가치를 증명했다"며 "AI 보안 통합 플랫폼과 선제적 방어 체계를 바탕으로 대한민국 국가 사이버 안보를 책임지는 든든한 방패가 되겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com