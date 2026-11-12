세종시, '여민전 충전 개선' 시민 의견 수렴

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13~22일 14만5000명 대상 설문

상시 충전·캐시백 한도 등 조사

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 매월 초 선착순으로 진행되는 지역화폐 여민전 충전 방식 개선에 나선다.

시는 오는 13~22일 여민전 앱 회원 약 14만5000명을 대상으로 운영 방식 개선을 위한 시민 설문조사를 진행한다고 12일 밝혔다.

세종시가 오는 13~22일 지역화폐 여민전 충전 방식 개선을 위한 시민 설문조사를 진행한다. [사진=세종시] 2026.11.12 vincent977@newspim.com

충전 경쟁과 조기 마감으로 일부 시민이 혜택을 누리지 못하는 문제를 해소하고 보다 많은 시민이 지역화폐 혜택을 받을 수 있도록 운영체계 개선에 대한 의견을 수렴한다.

현재 여민전은 매월 1일 오전 10시부터 선착순으로 충전하는 방식으로 운영되고 있다. 이 과정에서 접속 대기자가 3만명 이상 몰리고 충전이 20분 만에 마감되면서 직장인과 고령층 등의 이용 불편이 이어져 왔다

시는 이러한 문제를 개선하기 위해 현행 선착순 충전 방식을 유지할지, 충전 기회를 상시 개방하는 방식으로 전환할지 시민 의견을 수렴하기로 했다. 설문은 현행 운영 방식에 대한 만족도와 불편 사항, 선호하는 충전 방식, 방식별 충전·캐시백 한도, 연계 혜택 등 총 7개 문항으로 구성된다.

주요 선택지는 현행 선착순 충전 방식 유지와 선착순 제한 없이 언제든 충전할 수 있는 상시 충전 방식 등이다.

상시 충전 방식은 이용자가 원하는 시간에 자유롭게 여민전을 충전하고 결제 시 1인당 월 한도 내에서 캐시백을 받는 구조다. 충전 경쟁과 조기 마감에 따른 불편은 줄어들지만 이용자가 늘어 연간 캐시백 예산이 조기에 소진되면 연말 이전에 캐시백 지급이 중단될 가능성이 있다.

선택한 운영 방식에 따라 추가 의견도 조사한다. 선착순 유지를 선택한 시민에게는 1인당 월 충전 한도를, 상시 충전을 선택한 시민에게는 캐시백이 적용되는 1인당 월 결제 한도를 각각 묻는다.

설문 참여는 여민전 앱이나 세종시티앱의 설문 안내 화면을 통해 가능하다. 홍보물에 표시된 QR코드를 이용해도 된다.

시 관계자는 "설문 결과를 토대로 정부 지침과 예산 여건, 다른 지방자치단체의 운영 사례 등을 종합적으로 검토해 운영 방식 개선안을 마련할 것"이라며 "이를 내년도 여민전 운영계획에 반영할 계획"이라고 말했다.

vincent977@newspim.com