인터엑스, 산업별 AI 기술 표준화·공급망 확산 추진

200건 이상 구축 경험 바탕으로 기술 표준화 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 자율제조 솔루션 전문기업 인터엑스가 오는 12월 코스닥 상장을 목표로 제조AI 산업별 표준화와 공급망 확산을 추진한다고 12일 밝혔다.

인터엑스는 200건 이상의 제조AI 구축 경험을 바탕으로 반도체·PCB, 기계·로봇, 자동차, 전기전자, 식품·바이오, 철강, 이차전지 등 7대 핵심 제조산업에서 검증한 AI 기술과 운영체계를 표준화한 뒤 다른 제조현장에 적용하는 전략을 추진 중이다.

회사에 따르면 반도체·PCB 분야 주요 제조기업과 AI 기반 품질검사 및 제조AI 사업을 수행하며 검사 정확도 99.95%를 확보했다. 이차전지 분야에서는 S사와 그룹 내 AI 적용 아키텍처 표준화를 진행 중이며, 자동차·기계·로봇·전기전자·철강 등 주요 제조산업에서도 기술 적용을 확대하고 있다.

인터엑스 로고. [사진=인터엑스]

인터엑스는 앵커기업에서 검증한 AI 모델 개발·운영체계, 제조 데이터 구조, 설비 연계 기술 등을 표준화해 동일 고객사의 다른 생산라인과 공장, 계열사 및 협력사로 적용 범위를 넓힐 계획이다. 이를 통해 신규 프로젝트마다 발생하는 개발·검증 부담을 줄이고 기존 고객의 추가 수주와 신규 고객 확보를 동시에 추진한다.

박정윤 대표이사는 "제조AI 기업의 핵심 경쟁력은 검증된 기술을 다양한 제조현장에 효율적으로 확산할 수 있는 역량에 있다"며 "200건 이상의 구축 경험과 산업별 앵커기업 레퍼런스를 기반으로 기술 표준화와 공급망 확산을 추진해 상장 이후 지속 가능한 성장 기반을 강화하겠다"고 말했다.

상장 이후에는 기존 7대 핵심 산업에서 확보한 기술과 고객 레퍼런스를 바탕으로 조선·석유화학 등으로 적용 영역을 넓혀 총 12대 주요 제조산업으로 사업을 확대할 계획이다.

한편 인터엑스는 지난 11일 정정 증권신고서를 제출했다. 기관투자자 대상 수요예측은 오는 30일부터 12월 4일까지, 일반투자자 청약은 12월 9일부터 10일까지 진행한다. 총 공모주식수는 300만 주, 희망 공모가 범위는 1만~1만3000원으로 공모금액은 300억~390억원이다. 예상 시가총액은 약 1460억~1897억원이다.

nylee54@newspim.com