차앤맘, 넘버블록스 협업 신제품 2종 출시

AI 핵심 요약beta
- 차바이오F&C는 12일 차앤맘 신제품 2종을 출시했다
- 신제품은 피토세린 로션과 인텐스 크림으로 구성됐다
- 18일까지 최대 35% 할인과 한정 보냉백을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 차바이오그룹 계열사 차바이오F&C의 가족 피부건강 솔루션 브랜드 '차앤맘'이 글로벌 교육 애니메이션 '넘버블록스'와 협업한 신제품 2종을 12일 출시했다.
'넘버블록스 에디션'은 차앤맘의 베스트셀러 보습 제품인 '피토세린 모이스처 로션'과 '피토세린 인텐스 크림'으로 구성됐다. 두 제품 모두 차바이오그룹 피부과학 전문가들이 독자 개발한 성분 '피토세린'을 함유해 아이 피부의 진정과 보습을 돕는다.
이번 협업은 넘버블록스가 국내 화장품 브랜드와 진행하는 첫 공식 협업이다. 넘버블록스는 영국 BBC에서 방영을 시작해 유튜브 및 다양한 교육 플랫폼에서 전 세계 어린이와 부모들 사이에서 인기를 끌고 있는 교육 애니메이션이다.
신제품은 기존 고객들의 사용 편의성을 고려해 튜브형 용기를 새롭게 적용했다. 제품에는 넘버블록스의 인기 캐릭터를 담아 아이들이 일상 속 피부 보습 관리를 더욱 친숙하게 경험할 수 있도록 했다.
차바이오F&C 김석진 대표는 "여린 피부도 안심할 수 있는 성분과 뛰어난 보습력으로 인정받아 온 차앤맘의 대표 제품을 국내 화장품 브랜드 최초로 넘버블록스와 협업해 새로운 패키지로 선보이게 됐다"고 말했다.
신제품 출시를 기념해 이부터 18일까지 네이버 공식 스마트스토어에서 '넘버블록스 에디션'을 최대 35% 할인된 가격으로 판매한다. 세트 구매 고객에게는 차앤맘이 자체 제작한 한정판 '넘버블록 One 캐릭터 보냉백'을 선착순으로 증정한다.
nylee54@newspim.com