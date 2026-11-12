중기중앙회, 전남광주통합시와 '투자유치 헬프데스크' 구축

AI 핵심 요약beta
- 중소기업중앙회는 12일 전남광주통합특별시와 정책간담회를 개최했다
- 양측은 우수 중소·중견기업 유치를 위한 헬프데스크를 공동 설치하기로 했다
- 정부·유관기관 관계자 등 30여 명은 지역경제 활성화 방안을 논의했다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중소기업중앙회는 12일 홀리데이인 광주호텔에서 '민형배 전남광주통합특별시장 초청 중소기업인 정책간담회'를 개최했다고 밝혔다.
간담회에 앞서 진행된 업무협약(MOU)에서 중기중앙회와 전남광주통합특별시는 우수 중소·중견기업의 원활한 지역 이전과 투자를 지원하기 위해 '중소기업 투자유치 헬프데스크'를 공동 설치·운영하기로 뜻을 모았다.
두 기관은 중앙회의 전국적인 네트워크와 유치 노하우를 바탕으로 이전을 주저하는 기업들에게 실질적인 정보와 지원을 제공하여, 통합시의 메가프로젝트와 연계한 투자유치 시너지를 극대화할 방침이다.
이날 행사에는 김기문 중소기업중앙회장과 민형배 전남광주통합특별시장을 비롯해 박종찬 광주전남지방중소벤처기업청장 등 정부·유관기관 관계자와 지역 협동조합 이사장 등 30여 명이 참석해 지역경제 활성화 방안을 논의했다.
김기문 중소기업중앙회장은 "오늘 업무협약을 통해 중소기업 투자유치 헬프데스크를 중심으로 해외진출 기업과 수도권 기업들이 전남광주에서 새로운 성장 기회를 찾고 투자할수 있도록 중소기업중앙회도 역량을 집중하겠다"고 강조했다.
tack@newspim.com