"신작 경쟁 심화"…콘진원, '글로벌 게임산업 트렌드' 제79호 발간

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 최신 글로벌 게임산업 동향과 글로벌 시장 진출 전략을 담은 '글로벌 게임산업 트렌드' 제79호를 발간했다고 12일 밝혔다.

콘진원의 '글로벌 게임산업 트렌드'는 국내외 전문가 기고·인터뷰, 주요 소식 분석, 현장 조사 등을 바탕으로 글로벌 게임 시장의 주요 변화를 소개하는 정기간행물이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 2026년 글로벌 게임산업 트렌드 제79호 대표이미지. [사진=콘진원] 2026.11.12 alice09@newspim.com

게임 개발사와 예비 창업자, 연구자 등에게 글로벌 진출 가능성을 파악하는 데 필요한 핵심 정보를 제공하고 있다.

이번 제79호는 '신작 경쟁 심화 시대, 게임산업의 생존 전략'을 주제로, 신작 출시 경쟁이 치열해진 글로벌 게임 시장 환경과 국내외 게임사의 구체적인 대응 방안을 심도 있게 분석했다.

글로벌 게임산업 트렌드'는 호별 핵심 주제를 전문가 칼럼으로 짚는 글로벌 이슈 포커스, 주차별 국내외 주요 소식을 정리한 글로벌 게임산업 이슈, 개발·정책·소비·전략 등 분야별 흐름을 분석한 글로벌 게임산업 동향, 국내 게임사의 진출이 유망한 국가를 다루는 글로벌 이머징 마켓, 주요 게임 전시회를 결산·예고하는 글로벌 게임 캘린더, 글로벌 PC 게임 유통 플랫폼 스팀(Steam) 신작 매출과 글로벌 온라인 커뮤니티 플랫폼 레딧(Reddit) 차트 반응을 분석한 부록으로 구성된다.

글로벌 이슈 포커스에서는 급증하는 스팀위 신작 현황과 그에 따른 개발사의 대응 전략을 다뤘다.

게임 퍼블리싱과 게임 크라우드펀딩 전문가 토마 비도의 분석에 따르면 올해 1월부터 9월까지 스팀 출시작은 전년 같은 기간보다 41% 증가했으며, 소규모 개발팀의 증가와 인공지능(AI) 도구의 확산 등이 주된 요인으로 꼽힌다.

이에 순천향대학교 한국문화콘텐츠학과 이정엽 교수는 국내 개발사 원더포션의 게임 '산나비' 시연 사례를 통해 출시 전 홍보 전략과 이용자 간 입소문을 통한 관심 유지 전략의 중요성을 강조했다.

이어진 글로벌 게임산업 이슈에서는 소규모 개발사의 사업 운영과 AI 도입 사례, 게임 지식재산(IP) 활용 등 업계 전반의 주요 변화를 짚었다.

글로벌 게임산업 동향에서는 소규모 게임 개발사의 사업 운영과 자금 조달 사례를 상세히 다뤘다.

에어록 게임즈의 저스틴 피셔 대표는 게임 제작 여건이 개선됐음에도 투자 유치는 어려워진 시장 상황을 설명하고, 대중 모금을 통해 자금을 조달한 현실적인 경험을 공유했다.

글로벌 이머징 마켓에서는 폴란드의 숙련된 개발 인력과 비용 경쟁력을 바탕으로 국내 게임 기업의 협력 가능성을 살펴봤다.

국내 게임 기업의 투자·판권 확보 사례와 협력 과정에서의 과제를 분석하고, 외주 계약을 시작으로 협업 경험을 쌓은 뒤 단계적으로 협력 범위를 넓혀가는 전략을 제시했다.

글로벌 게임 캘린더에서는 지난 9월 일본 도쿄에서 열린 '도쿄게임쇼 2026'의 현장 조사 결과를 바탕으로 한국 참가기업의 반응과 일본어 현지화, 현지 이용자의 장르별 선호도 등을 정리했다.

아울러 이달 19일부터 22일까지 부산 벡스코에서 열리는 '지스타 2026'의 인디 게임 개발사 전시 확대와 투자 유치 행사 신설 등 주요 변화를 소개하고, 국내 개발사가 게임 홍보와 글로벌 협력 기회를 확보하는 데 참고할 수 있는 정보를 담았다.

끝으로 부록에는 올해 8월과 9월 스팀 신작 중 월별 매출 상위 100종씩 총 200종을 분석하고, 월별 매출 상위 10종에 대한 레딧 차트 반응도 수록되어 실질적인 데이터 지표를 제공한다.

alice09@newspim.com