순천시, 방산·바이오·이차전지에 투자 기반 넓힌다

AI 핵심 요약beta
- 순천시는 12일 지역성장펀드에 3년간 10억원을 출자했다
- 전남광주지역성장펀드는 11일 1313억원 규모로 공식 결성됐다
- 시는 방산·그린바이오·이차전지 기업 성장을 지원할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 순천시가 1313억 원 규모의 전남광주지역성장펀드에 향후 3년간 10억원을 출자해 지역기업의 성장을 지원하고 미래전략산업 투자 기반을 확대한다.
전남광주지역성장펀드는 중소벤처기업부 공모사업에 전남·광주가 공동 선정되면서 추진된 초광역 벤처투자 펀드로 지난 11일 국립순천대학교에서 열린 '2026 전남광주창업페스티벌'에서 공식 결성됐다.
정부 모태펀드 750억 원을 비롯해 전남광주통합특별시와 지역기업·금융기관·대학 등이 참여한 이 펀드는 유망기업 발굴과 기술개발·사업화·생산시설 확충에 필요한 투자자금을 공급한다.
시는 펀드를 민선 9기 핵심전략산업인 방위산업·그린바이오·이차전지 육성과 연계해 지역기업의 기술혁신과 투자유치를 촉진할 계획이다.
또 중앙정부 및 관계기관과 협력을 강화해 기존 제조업 중심의 산업구조를 고부가가치 첨단산업 중심으로 전환할 방침이다.
손훈모 시장은 "기업하기 좋고 투자하기 좋은 환경을 조성해 지역 유망기업들이 더 큰 시장으로 나아갈 수 있도록 힘을 보태겠다"고 말했다.
시는 지난 8월 '방산기업 CONNECT 행사'를 통한 기업 간 협력망 강화에 이어 혁신성장위원회 발족과 전략산업 연구개발 지원 등을 추진하며 산업기반을 확대해 왔다.
chadol999@newspim.com