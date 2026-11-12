[현장 인터뷰] 우리카드 김영준 "오재성과 주전 경쟁 영광…언젠가는 넘어설 것"

[장충=뉴스핌] 남정훈 기자 = 대한항공의 공격을 연이어 걷어 올리며 우리카드의 3연승을 뒷받침한 리베로 김영준이 주전 경쟁에 대한 강한 의지를 드러냈다.

우리카드는 11일 서울 장충체육관에서 열린 대한항공과의 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 경기에서 세트스코어 3-2(18-25 25-22 25-16 22-25 15-12)로 승리했다. 개막 3연승을 달린 우리카드는 승점 8을 확보하며 선두를 지켰다.

[장충=뉴스핌] 우리카드의 리베로 김영준이 11일 열린 대한항공과의 경기에서 팀을 승리로 이끈 후 인터뷰를 하고 있다. [사진 = 남정훈 기자] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

이날 우리카드의 승리에는 공격수들의 활약뿐 아니라 김영준의 안정적인 수비도 큰 역할을 했다. 19번의 디그와 14번의 리시브로 철벽 수비를 보여준 김영준은 상대의 강한 공격과 굴절된 공을 여러 차례 걷어 올리며 팀에 반격 기회를 제공했다.

경기 후 취재진과 만난 김영준은 자신의 수비가 잘 풀린 이유에 대해 "오늘은 유독 공이 제가 예상한 대로 잘 왔다"라며 웃었다.

이날 경기 중계에서는 김요한 해설위원이 김영준의 활약을 두고 과거 명리베로 여오현의 전성기가 떠오른다는 평가까지 나왔다. 하지만 김영준은 "아직 한참 멀었다"라며 겸손한 모습을 보였다.

박철우 감독도 김영준의 수비에 만족감을 드러냈다. 박 감독은 "김영준은 정말 잘했다. 경기가 끝나고 단장님께 프리에이전트(FA)인 김영준 선수를 잡아주셔서 감사하다고 말씀드렸다"라며 "훈련 때부터 리시브 감각이 상당히 좋았다"라고 평가했다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 리베로 김영준. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

이어 "오재성의 허리 상태가 좋지 않아 과감하게 교체했는데 김영준이 워낙 잘해줬다"라며 "수비 전술에 대한 이해도가 좋은 선수다. 가운데에서 굴절된 공까지 안정적으로 연결하는 모습이 인상적이었다"라고 칭찬했다.

김영준이 지금의 경기력을 갖추기까지는 적지 않은 시간이 필요했다. 그는 지난 시즌 수술을 받은 뒤 약 5개월 동안 재활에 매달렸다. 오랜 시간 코트를 떠나 있었지만 그 기간이 오히려 자신의 배구를 돌아보는 계기가 됐다.

김영준은 "지난 시즌 수술을 받고 5개월 정도 재활했다"라며 "배구를 오랫동안 쉬었다가 다시 시작하니 새롭게 출발하는 느낌이었다"라고 돌아봤다. 이어 "예전에 가지고 있던 좋지 않은 습관들이 없어지기도 했다"라며 "잘했던 경기 영상을 다시 보면서 어떤 부분이 좋았는지 확인했다"라고 설명했다.

실수를 반복하지 않기 위한 노력도 이어졌다. 그는 "훈련할 때 잘했던 부분을 더 신경 쓰려고 했다. 같은 범실이 나왔을 때는 다시 실수하지 않으려고 영상을 돌려봤다"라며 "배구를 쉬는 동안 스스로를 돌아볼 시간이 많았다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 리베로 김영준이 리시브를 하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

FA 계약을 통해 우리카드에 남은 김영준은 이제 확실한 주전 자리까지 노리고 있다. 그는 "계약을 잘 마치면서 마음이 편해진 부분도 있다"면서도 "아직 완전한 주전 자리를 차지하려면 멀었다고 생각한다"라고 밝혔다. 이어 "더 좋은 모습을 보여드리고 감독님께 믿음과 신뢰를 드려야 주전 자리를 차지할 수 있을 것"이라고 강조했다.

주전 경쟁 상대는 오랜 경험을 갖춘 레전드 오재성이다. 하지만 김영준은 "부담보다 기대감이 더 크다"고 밝혔다. 그는 "(오)재성이 형과 라이벌 구도를 형성한다는 것 자체가 저에게는 영광"이라며 "저도 이제 형과 경쟁할 수 있겠다는 생각이 들어서 재미있다"라고 말했다.

이어 "(오)재성이 형도 저에게 자리를 빼앗기지 않으려고 더 열심히 노력하고 있고, 저도 형을 넘어서기 위해 노력하고 있다"라며 "선의의 경쟁을 하는 것이 정말 재미있다"라고 덧붙였다.

물론 베테랑 선배에 대한 존중도 잊지 않았다. 김영준은 "(오)재성이 형은 베테랑 리베로"라며 "앞으로도 기회가 온다면 좋은 모습을 보여드리겠다"라고 다짐했다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 리베로 김영준이 11일 열린 대한항공과의 경기에서 리시브를 하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

우리카드는 이날 주포 하파에우 아라우조(등록명 아라우조)가 경기 도중 이탈했지만 국내 선수들의 활약으로 대한항공을 제압했다. 김동영이 공격에서 공백을 메웠고, 한성정이 팀 최다 18득점을 올리는 동안 김영준은 후방에서 수비 조직력을 책임졌다. 박 감독이 시즌 초반부터 강조해온 수비와 연결의 중요성이 실제 경기에서 드러난 순간이었다.

5개월의 재활을 거쳐 다시 코트에 선 김영준은 이제 주전 경쟁이라는 새로운 도전을 시작했다. 대한항공전에서 보여준 수비력은 그 가능성을 확인할 수 있는 무대였다.

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