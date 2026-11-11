[프로농구] 정관장 아반도·소노 켐바오, 필리핀 FIBA 아시아예선 윈도우5 대표팀 발탁

AI 핵심 요약beta
- 필리핀농구협회는 11일 아반도와 켐바오를 대표팀에 발탁했다
- 아반도는 3년 만에, 켐바오는 처음으로 필리핀 대표팀에 합류했다
- 필리핀은 27일 시리아와 29일 이란을 상대로 본선 진출에 도전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 프로농구에서 활약하고 있는 안양 정관장 렌즈 아반도와 고양 소노 케빈 켐바오가 조국 필리핀 국가대표로 발탁됐다.
필리핀농구협회(SBP)는 11일 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구월드컵 아시아 예선 윈도우5에 나설 남자농구 대표팀 최종 명단 12인을 발표했다. 이 명단에 아반도와 켐바오가 포함됐다.
이중 아반도는 지난 2023년 9월 열린 2023 FIBA 농구 월드컵 이후 3년 만에 필리핀 국가대표로 선정됐다.
아반도는 이번 시즌 13경기 평균 25분 46초를 뛰며 10.4점 5.2리바운드 1.2어시스트 1.5블록슛을 기록 중이다. 신장 188cm로 크진 않지만, 뛰어난 운동 능력을 가져 국제무대에서도 활용 가치가 있을 것으로 기대된다.
켐바오도 함께 대표팀 경기를 뛴다. 켐바오는 이번 시즌 14경기 평균 35분 6초 동안 13.57점 5.07리바운드 3.21어시스트를 기록 중이다. 이번 시즌부터 KBL 규정이 바뀌어 2, 3쿼터 외국선수 2명이 동시에 뛰고 있는데도 불구하고 자신의 가치를 꾸준히 뽐내고 있다.
이들 외에도 과거 서울 SK에서 뛰었던 고메즈 델 리아노가 대표팀에 뽑혔다. 지난 시즌 대구 한국가스공사의 외국선수였던 베니 보트라이트는 귀화선수로 가세한다. 이밖에 일본 B리그에서 뛰고 있는 AJ 에두, 드와이트 라모스, 카이 소토 등도 이름을 올렸다.
한편 팀 콘 감독이 이끄는 필리핀은 오는 27일 시리아, 29일 이란과 맞대결을 펼친다. 현재 4승 4패로 E조 5위에 랭크되어 있다. 2경기 모두 승리를 챙겨야 본선에 진출할 수 있다.
willowdy@newspim.com