모바일 캐주얼 성장에 엔씨, 연매출 2.8조원으로 상향

모바일 캐주얼, 코어 게임·신규 IP와 함께 3대 성장축

내년도 신작 10종 출시 계획

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 모바일 캐주얼 게임 사업이 지속 성장하고 있는 엔씨가 올해 목표 매출 전망치를 2조8000억원으로 상향 조정했다. 기존 핵심 사업인 다중접속역할수행게임(MMORPG)에 모바일 캐주얼과 신규 지식재산권(IP) 퍼블리싱을 더한 사업 구조가 성과를 내고 있는만큼 목표를 상향 조정한다는 설명이다.

엔씨는 3분기 실적 결산 결과 매출 6865억원, 영업이익 1196억원, 당기순이익 200억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 91% 늘었고 영업이익은 흑자전환했다.

엔씨 판교 R&D 사옥. [사진=엔씨]

매출의 증가에는 모바일 캐주얼이 있었다. 모바일 캐주얼 사업의 누적 매출은 엔씨 전사 매출의 19%를 차지했으며 3분기 전체 매출의 25%까지 비중이 확대됐다. 저스트플레이는 견조한 광고주 수요를 바탕으로 전년 대비 두 배 이상의 성장을 기록하며 모바일 캐주얼 사업 전체의 성장을 이끌었다.

지난 10월 5일 글로벌 서비스를 시작한 아이온2는 최고 동시 접속자 수 41만 명을 달성했다. 9월 30일 얼리 액세스부터 11월 10일까지 누적 매출은 1103억 원으로 아이온2 글로벌 서비스 매출은 4분기부터 본격 반영된다.

박병무 엔씨 대표는 이날 컨퍼런스콜에서 "아이온2의 1분기 대만 출시, 2분기 저스트플레이 인수 성과, 3분기 아이온2의 자체 글로벌 퍼블리싱 성공을 보여줬다"며 "이를 바탕으로 올해 연매출 2조8000억원을 달성할 것으로 전망한다"고 밝혔다. 지난해 매출 1조5000억원과 비교해 1조원 이상 증가한 수치다.

엔씨는 ▲코어 게임 ▲모바일 캐주얼 ▲신규 IP를 세 가지 성장축으로 정했다. 내년에도 세 가지 성장 축이 본격적으로 정착하고 고도화되면서 지속적인 성장이 가능할 것이라는 전망이다. 엔씨는 2027년 매출 가이던스도 3조2000억~3조4000억원으로 제시했다. 엔씨는 매출 가이던스 이상의 목표를 달성할 수 있도록 역량을 집중한다는 계획이다.

이를 위해 기존 IP에서 라이브 서비스 고도화와 지역 확장을 추진한다. 아이온 모바일의 글로벌 출시와 리니지 모바일의 중국 진출 등을 통해 신규 시장을 개척하고 기존 IP의 스핀오프 작품을 통해 안정적인 매출 기반을 이어간다는 계획이다.

신규 IP 부문에서는 아이온2의 성과를 바탕으로 글로벌 퍼블리싱 역량을 강화한다. 이용자 테스트를 통해 게임 완성도를 높인 경험을 바탕으로 내년에는 아스트라에 오라티오, 신더시티 등 준비해 온 신작을 선보인다. 엔씨는 2027년까지 서브컬처, MMORPG, 슈팅 등 다양한 장르의 신작 10종을 글로벌 시장에 선보일 계획이다.

모바일 캐주얼 사업은 추가 인수합병(M&A)과 사업 확장을 통해 성장 기반을 넓힌다. 엔씨는 올해 4분기 추가 인수 작업 등을 진행한다는 전략이다. 이를 토대로 개발 시너지를 높이고 사업 규모를 확대할 방침이다.

AI 기술 발전에 코어 게임인 MMORPG의 경쟁력도 자신했다. 박 대표는 "AI를 통해 수많은 게임이 개발되는 현실에서 퍼블리싱 역량 강화는 더욱 중요하다"며 "MMORPG의 방대한 콘텐츠, 정교한 서버 기술, 지속적인 라이브 서비스 운영 능력은 상당 기간 AI로 대체하기 어려운 반야"라고 설명했다.

박 대표는 "엔씨가 추진하는 사업 구조 변화는 AI 환경과 패러다임에 최적화되고 있다"며 "사업구조를 지속적으로 고도화할 것"이라고 전했다.

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