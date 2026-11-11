[인도증시] 유가 하락·AI 투자 우려 속 상승...은행·자동차 섹터 ↑

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

센섹스30(SENSEX30) 81,879.40(+772.75, +0.95%)

니프티50(NIFTY50) 25,255.05(+210.40, +0.84%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 11일 인도 증시는 상승했다. 국제 유가 하락과 글로벌 인공지능(AI) 투자에 대한 신중한 분위기 지속이 인도 증시에 대한 외국인 자금 유입 기대감을 강화하고 있다.

센섹스30 지수는 0.95% 오른 8만 1,879.40포인트, 니프티 지수는 0.84% 상승한 2만 5,255.05포인트로 거래를 마쳤다. 센섹스 지수는 2월 26일 이후 최고치다.

로이터 통신에 따르면, 양대 벤치마크 지수는 이달 들어 현재까지 약 10% 급등하며 다른 신흥 시장들을 크게 앞질렀다. 투자자들이 AI 관련 투자의 수익성에 대해 의문을 제기하면서 인도가 대안 투자처로 부상했고, 외국인 자금 유입세가 가팔라졌다.

자료에 따르면, 외국인 투자자들은 11월 현재까지 약 60억 달러(약 8조 58억 원) 규모의 인도 주식을 순매수한 것으로 나타났다. 이는 2024년 9월 이후 최대 월간 매수액이다.

분석가들은 대형주가 외국인 매수세의 수혜 대상이 될 것으로 전망한다.

미국이 이란에 대한 추가 군사 행동 필요성을 일축하면서 국제 유가가 하락한 것도 인도 증시 투자 심리를 끌어올렸다. 10일(현지 시각) 런던 IC 선물거래소에서 내년 1월 인도분 브렌트유 선물 가격은 전장 대비 1.17% 하락한 배럴당 91.49달러에 거래를 마감했다. 장중 한때 배럴당 89.16달러까지 떨어지면서 지난 8월 이후 처음으로 90달러를 밑돌았다.

번스타인 분석가들은 미국 중간선거가 가져온 금리 하락 모멘텀에 더해 도널드 트럼프 대통령이 최근 '이란과의 전쟁이 사실상 끝났다'고 발언한 것이 증시 상승세를 더욱 가속화시켰다며, 12월 니프티50 지수 목표치를 2만 5,000포인트에서 2만 6,100포인트로 상향 조정했다.

[그래픽=구글 캡처] 인도 증시 니프티50 지수 11일 추이

16개 주요 업종별 지수 중 13개 지수가 상승한 가운데, 대형 은행주 중심의 니프티 은행 지수가 1.8% 상승하며 월간 상승률을 11.2%까지 끌어올렸다.

외국인 자금 유출 규모가 컸던 은행 부문으로 글로벌 자금이 재유입되고 있는 것으로 풀이된다.

HDFC 은행과 인도국립은행(SBI)이 각각 1.1%, 1.8% 올랐다.

니프티 자동차 지수도 축제 기간 판매 호조와 유가 미·이란 간 긴장 완화에 힘입어 2.1% 상승했다.

비은행 금융기관 IIFL 파이낸스 주가가 6% 급등했다. 세계 최대 대체 자산 운용사인 블랙스톤이 IIFL 파이낸스 지분 약 16%를 확보하기 위해 500억 루피(약 7,110억 원)를 투자한다는 소식이 호재가 됐다.

hongwoori84@newspim.com