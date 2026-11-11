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대구·경북 현안해결 공동대응 나섰다

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  • 이철우 경북지사와 추경호 대구시장이 11일 민주당 지도부에 지역 현안 지원을 건의했다
  • 양측은 신공항 이전지 주민 보상과 행정통합 특별법의 조속한 처리를 요청했다
  • 지방교부세 재검토와 농어촌 기본소득 국비 확대, 주요 사업 증액도 건의했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신공항 보상·행정통합 특별법·지방재정 지원 공동 건의
이철우·추경호, 민주당 지도부 면담…광역교통망·AI 산업전환 등 내년도 국비 증액 요청

[대구·경북=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도와 대구시가 신공항 보상·행정통합 특별법·지방재정 지원 등 현안 해결위한 공동대응에 나섰다.

이철우 경북도지사와 추경호 대구시장은 11일 한병도 민주당 원내대표와 권칠승 정책위의장을 잇따라 만나 지역 현안을 설명하고 주요 사업에 대한 정책 지원과 내년도 국비 증액을 건의했다.

이철우 경북지사와 추경호 대구시장이 신공항 보상·행정통합 특별법·지방재정 지원 등 현안 해결위한 공동대응에 나섰다.[사진=경북도]2026.11.11 nulcheon@newspim.com

신공항 이전지 주민 보상에 공적자금 지원 요청…"2028년 통합특별시 출범 위해 특별법 처리해야"

이날 면담에서는 대구경북신공항 이전지 주민에 대한 신속한 보상 문제가 주요 의제로 다뤄졌다.

신공항 사업이 지연되면서 이전지 주민들은 개발행위제한에 따라 주택 개·보수와 과수 수종 갱신 등에 어려움을 겪고 있다.

앞서 대구시와 경북도는 지난 10월 6일 열린 4자 회담에서 주민 재산권 보장과 생활 불편 해소를 위해 보상을 신속히 추진하고, 정부 지원 확보에 공동 대응하기로 합의했다.

이 지사는 "정부를 믿고 사업 추진에 협조해 준 주민들이 더 이상 피해를 받아서는 안 된다"며 신속한 보상을 위한 정부·여당 차원의 공적자금 지원을 요청했다.

이철우 경북지사가 11일 한병도 더불어민주당 원내대표에게 경북 주요 현안의 국비지원을 요청한 후 기념촬영하고 있다.[사진=경북도]2026.11.11 nulcheon@newspim.com

대구경북 행정통합 특별법의 조속한 국회 처리도 건의했다.

이 지사와 추 시장은 지난 2월 국회 행정안전위원회를 통과한 특별법안이 8개월 넘게 법제사법위원회에 계류 중인 데 아쉬움을 표하고 2028년 TK통합특별시가 차질 없이 출범할 수 있도록 이번 정기국회에서 특별법을 처리해 달라고 요청했다.

지방교부세 감소 우려…농어촌 기본소득 국비 90% 이상 건의

지방재정 부담을 줄이고 재정 운용의 자율성을 보장해 달라는 요구도 전달했다.

이 지사는 미래대응기금 신설에 따라 지방교부세가 줄어드는 반면, 농어촌 기본소득 확대로 지방비 부담은 늘어 열악한 지방재정이 한계에 직면할 수 있다고 우려했다.

이에 지방교부세를 미래대응기금 재원으로 활용하는 방식을 재검토하고 '농어촌기본소득' 사업의 국비 지원 비율을 90% 이상으로 높여 달라고 건의했다. 도와 군의 분담 비율도 각 지역의 재정 여건에 따라 자율적으로 정할 수 있도록 해줄 것을 요청했다.

이 지사는 " '농어촌기본소득' 사업에 지방 재정이 과도하게 투입됨에 따라 미래 성장기반에 투자할 재원이 잠식되고 있다"며 "제도의 지속 가능성을 위한 재원 분담 조정이 필요하다"고 강조했다.

이철우 경북지사와 추경호 대구시장이 11일 권칠승 더불어민주당 정책위의장에게 대구.경북권 주요현안 해결과 국비지원을 요청한 후 기념촬영하고 있다. 왼쪽부터 이철우.권칠승.추경호.[사진=경북도]2026.11.11 nulcheon@newspim.com

광역교통망·AI 산업전환·산불 피해 복구 국비 증액 요청

경북도는 내년도 예산 심사 과정에서 지역 주요 사업의 국비를 추가 반영해줄 것을 요청했다.

주요 건의 사업은 산업단지 물류 경쟁력 강화를 위한 도로·철도망 확충, 주력산업 제조현장에 인공지능(AI)을 접목하는 산업대전환, 산불 피해에 대한 신속한 추가 지원, 산림경영특구와 피해목 벌채 등이다.

한병도 원내대표는 "지방이 살아야 대한민국이 산다는 것이 민주당의 일관된 기조"라며 "대구경북의 현안들이 실마리를 찾을 수 있도록 당 차원에서 관심을 갖고 살펴보겠다"고 말했다.

권칠승 정책위의장도 "지방의 어려운 사정을 잘 알고 있다"며 "대구경북의 건의들이 정책과 예산에 실질적으로 반영될 수 있도록 정책위 차원에서 적극적으로 검토하겠다"고 밝혔다.

이 지사는 "대구경북의 미래를 위해 앞으로도 대구시와 함께 정부·여당과 긴밀히 협의해 나가겠다"며 "신공항과 행정통합, 지방재정 문제는 지역의 힘만으로는 풀기 어려운 만큼 정부가 적극적인 역할을 해 주길 기대한다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com

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옥주현 '190억 한남더힐' 구청에 압류됐다고? [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 뮤지컬 배우 옥주현씨가 190억원에 매입한 한남더힐 아파트가 경매에 넘어가면서 이전 소유자의 부동산 거래 차익도 주목받고 있다. 전 소유자는 중견기업 오너로 10년간 보유해 120억원의 차액을 벌었다.  [서울=뉴스핌] 서울 용산구 한남 더힐 전경 ◆69억원에 산 한남더힐, 190억원에 매각 11일 부동산 등기부등본에 따르면 옥주현씨는 지난해 5월 7일 전 소유자와 서울 용산구 한남더힐 전용면적 약 243㎡(약 74평) 복층형 주택의 매매계약을 체결했다. 올해 4월 10일 소유권 이전 등기를 마쳤다. 거래가격은 당시 방탄소년단(BTS) 진의 175억원 거래를 넘어선 단지 역대 최고가였다. 전 소유자는 2015년 9월 해당 주택을 69억원에 매입했다. 약 10년 사이 가격이 2.8배로 올라 매매 차액은 121억원에 달했다. 단, 세금과 금융비용 등을 차감하기 전 금액이다. 이 소유자는 매매 차익을 바탕으로 부친이 보유한 용산구 이태원동 '어퍼하우스 남산' 두 채를 각각 102억원과 103억원에 매입하는 계약도 체결했다. 중개업소를 거치지 않은 직거래였다. 두 주택은 전용면적 각각 235㎡와 233㎡로 같은 층에 나란히 자리하고 있다. 소유권 이전은 한남더힐을 옥씨에게 넘긴 날과 같은 4월 10일 이뤄졌다. 별도 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금 매입으로 추정되지만, 한남더힐 매각대금이 사용됐는지는 확인되지 않았다. 어퍼하우스 남산은 신원종합개발이 옛 남산체육관을 리모델링해 조성한 4개 동, 19가구 규모의 고급빌라다. ◆반년 만에 경매행…차입 부담 거론 서울서부지법은 지난 10월 14일 옥씨 소유 한남더힐에 대한 임의경매 개시를 결정했다. 매매 계약한 지 약 6개월 만이다. 경매 신청 채권자는 한국금융자산관리대부이며 청구액은 약 21억7000만원이다. 등기부상 근저당권은 4건, 채권최고액 합계는 약 237억원으로 보도됐다. 채권최고액은 담보로 보장받는 채권의 한도여서 실제 대출 잔액과는 다르다. 경매 배경으로는 부동산 매입 과정에서 커진 차입 부담이 거론된다. 옥씨가 법인 명의의 신사동 건물과 한남더힐을 공동담보로 자금을 조달했으며, 관련 대출이 300억원을 웃도는 것으로 알려졌다. 제2금융권과 대부업체 차입에 따른 연간 이자 부담도 최소 20억원 이상으로 추산했다. nrd@newspim.com 2026-11-11 10:25
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고졸 생산직 10년차에 삼바 연봉 1.2억? [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스가 고등학교 졸업자면 지원 가능한 생산직 신입사원을 뽑는다. 해당 직군의 9~10년차 이상 연간 보수는 1억~1억2000만원으로 알려졌다. 통상적으로 대학 졸업 이후 취업하더라도 10년차에 억대 연봉을 받을 수 있는 직군은 손에 꼽는 만큼 대졸 구직자의 관심까지 끌고 있다. 11일 제약·바이오 업계에 따르면 삼성바이오로직스는 오는 17일까지 인천 송도에서 근무할 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집한다. 삼성바이오로직스 전경 [사진=삼성바이오로직스] 이번 채용 분야는 바이오의약품 생산에 필요한 직·간접 지원 업무를 맡는 직군으로 고등학교 졸업자와 동등 학력 보유자, 내년 2월 이전 졸업 예정자면 지원할 수 있다. 바이오 계열 전공자나 유관 과목 이수자는 우대하며 직무에 따라 주간근무나 교대근무가 적용된다. 삼성바이오로직스의 바이오공정지원직은 업계 생산직 중에서도 연봉이 높은 편이다. 초봉은 교대근무 기준 6000만원~7000만원까지 알려졌다. 5년차는 8500만원 이상의 연봉을 수령하며, 9~10년차 이상은 1억~1억2000만원 수준으로 전해진다.  생산직은 여기에 근무 형태에 따른 수당이 붙을 수 있다. 교대근무자는 야간이나 휴일에 일하는 시간에 따라 수당이 달라진다. 연봉 총액이 알려진 수준보다 더 올라갈 수 있는 셈이다. 이 같은 보수 조건은 대졸 구직자에게도 지원을 고려해볼 만한 요소로 작용하고 있다. 국세청 연말정산 통계에 따르면 2024년 귀속 근로소득 신고자 가운데 총급여가 1억원을 넘은 비율은 7.3%였다. 전체 근로자 100명 중 7명꼴로, 10년 안팎의 근속자가 억대 보수를 받는 경우는 흔치 않다는 의미다.  이에 대졸자도 생산직에 지원할 수 있는지는 이전 채용에서도 관심사였다. 삼성바이오로직스가 지난해 7월 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집할 당시 직장인 커뮤니티 블라인드에는 대졸자 선발 여부를 묻는 글이 올라왔다.  삼성바이오로직스가 높은 보수를 지급할 수 있는 배경에는 가파른 실적 성장과 이에 연동된 성과급이 있다. 그 결과 직원 1인당 평균 급여는 2021년 7900만원에서 2022년 9200만원, 2023년 9900만원으로 올랐다. 2024년에는 1억700만원으로 처음 1억원을 넘겼고 지난해에는 1억1400만원까지 올라갔다. 4년 만에 3500만원, 44.3% 늘었다. 연평균 증가율은 10%에 달한다. 국내 주요 제약·바이오 기업들의 평균 연봉과 비교해도 업계 최상위권이다. 지난해 사업보고서 기준 셀트리온의 평균 연봉은 1억700만원, 유한양행 1억원, SK바이오사이언스 6800만원 등으로 집계됐다. 삼성바이오로직스는 임직원의 주거와 통근, 식비 부담을 덜어주는 복지 제도도 운영하고 있다. 서울·경기권 거주자를 위한 출퇴근 셔틀버스를 운행하고, 셔틀 이용이 어려운 경우 내부 검토를 거쳐 기숙사를 제공한다. 사내 식당에서는 한식·일식·중식·양식 등 8가지 이상의 식사 선택지를 무료로 제공한다. 송도 근무를 위해 거주지를 옮기거나 장거리 통근을 해야 하는 신입사원은 입사 초기 생활비를 줄일 수 있는 환경이다. 한 업계 관계자는 "삼성바이오로직스는 기본연봉이 높은 편이고, 교대근무에 따른 야간·주말 수당까지 더해지면 연간 보수가 더 높아진다"며 "바이오 관련 전공을 살려 생산직에 취업하려는 고졸·전문대졸 구직자들이 입사를 우선적으로 고려하는 이유"라고 말했다. sykim@newspim.com 2026-11-11 14:23

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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