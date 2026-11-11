한화호텔앤드리조트, 3Q 영업익 4.4% 감소…신규사업 부담

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 한화호텔앤드리조트가 올해 3분기 매출은 늘었지만 영업이익은 줄었다.

11일 한화호텔앤드리조트 분기보고서에 따르면 3분기 연결 기준 매출은 1조105억원으로 전년 동기 대비 16% 증가했다. 영업이익은 468억원으로 4.4% 감소했다.

한화호텔앤드리조트 CI. [사진= 한화호텔앤드리조트]

한화호텔앤드리조트 관계자는 "영업이익 감소는 신규사업 투자 비용 등의 영향"이라고 설명했다. 투숙객이 늘고 아워홈의 신규 수주가 확대되면서 매출이 증가했다는 설명이다. 다만 지난해 12월 아워홈이 인수한 신세계푸드 급식사업 부문이 올해 3분기 실적에 처음 포함된 만큼, 매출 증가분 일부는 이 영향일 가능성이 있다.

3분기 누적 매출은 2조8637억원으로 92.7% 늘었고, 누적 영업이익은 771억원으로 58.1% 증가했다. 아워홈이 지난해 5월 15일 연결 편입된 데 따른 외형 확대 효과다. 분기별 영업이익은 1분기 97억원, 2분기 206억원, 3분기 468억원으로, 3분기 한 분기가 누적 영업이익의 약 61%를 차지했다.

당기순이익은 150억원으로 92.2% 줄었다. 회사는 지난해 파라스파라 서울(현 '안토')을 소유한 정상북한산리조트 인수 과정에서 반영한 일회성 이익인 염가매수차익이 올해 실적에서 빠진 영향이라고 설명했다.

상반기 순손실은 464억원으로 전년 동기보다 117.8% 확대됐다. 이자비용은 131억원에서 248억원으로, 법인세 비용은 67억원에서 302억원으로 늘었다. 여기에 3분기 순이익 150억원을 단순 합산하면 3분기 누적 순손실은 약 314억원으로 추정된다. 상반기 말 기준 총차입금은 1조4450억원, 부채비율은 271.1%였다. 2027년까지 아워홈 잔여 지분 8%를 1187억원에 인수해야 하는 부담도 남아 있다.

서울 중구 '더 플라자'는 지난 9월 30일 영업을 중단했다. 이에 따라 4분기부터 이 호텔의 객실·식음 매출이 실적에서 빠질 것으로 보인다. 리모델링은 2027년 초부터 2029년까지 약 3년간 진행될 예정이다. 한화생명보험과 공동 시행하는 소공 1·2·3지구 통합 정비사업의 공사비 조달도 부담 요인으로 거론된다.

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