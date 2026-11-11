[코인 시황] 비트코인 7만3000달러대로 하락…美 물가 충격에 금리 인상 우려 확산

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美 10월 CPI 예상 웃돌아…연준 12월 금리 인상 전망 강화

비트코인 ETF 이달 16억달러 순유출…민주당 의회 장악에 규제 우려도

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인 가격이 11일 7만3000달러대로 하락하며 약 3개월 만의 최저 수준에 머물렀다. 미국의 10월 소비자물가 상승률이 시장 예상을 웃돌면서 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 우려가 커진 영향이다. 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)에서 자금 이탈이 이어지는 가운데 미국 중간선거 이후 규제 강화 가능성까지 부각되면서 투자심리가 위축됐다.

한국 시간 오후 7시 5분 기준 비트코인(BTC) 가격은 24시간 전에 비해 0.6% 하락한 7만3704달러에 거래되고 있다. 전날 뉴욕 증시 개장 무렵에는 7만3518달러까지 떨어져 지난 8월 21일 이후 최저치를 기록했다.

주요 알트코인도 일제히 하락했다. 이더리움(ETH)은 1.7% 내린 2053달러, 리플(XRP)은 2.17% 하락한 1.06달러, 솔라나(SOL)는 1.19% 떨어진 83달러 수준에서 거래됐다. 바이낸스코인(BNB), 도지코인(DOGE)도 약세를 보였다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.11.11 koinwon@newspim.com

◆ 美 10월 CPI 예상 웃돌아…연준 12월 금리 인상 전망 강화

암호화폐 시장을 짓누른 것은 미국의 인플레이션 우려다. 미 노동부가 전날 발표한 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승해 시장 예상치인 0.3%를 웃돌았다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI도 0.3% 올라 예상치인 0.2%를 상회했다.

전체 물가 상승률은 9월 0.6%에서 둔화했지만 주거비와 식품 가격 상승세가 이어지면서 인플레이션 압력이 여전히 높은 것으로 나타났다.

이에 따라 연준의 12월 금리 인상 전망도 강화됐다. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 전날 연설에서 인플레이션이 둔화하더라도 12월 기준금리를 0.25%포인트 인상하는 방안을 지지한다고 밝혔다.

CME그룹의 페드워치에 따르면 시장은 연준이 12월 기준금리를 0.25%포인트 인상할 확률을 약 89%로 반영했다. 0.5%포인트 인상 가능성도 일부 반영되면서 금리 동결 기대는 사실상 사라졌다.

예상보다 높은 물가 지표에 미국 국채 수익률과 미 달러가 상승하면서 비트코인을 비롯한 위험자산에 대한 매도 압력도 커졌다. 금리가 오르면 채권 등 이자 수익을 제공하는 자산의 매력이 높아져 암호화폐에 대한 투자 수요가 줄어들 수 있다.

◆ 비트코인 ETF 이달 16억달러 순유출…민주당 의회 장악에 규제 우려도

기관투자자들의 자금 이탈도 이어지고 있다. 코인텔레그래프가 소소밸류(SoSoValue) 데이터를 인용한 보도에 따르면 미국 비트코인 현물 ETF에서는 10일 9500만달러가 순유출됐다. 이달 들어 누적 순유출액은 약 16억달러에 달했다.

다만 일일 자금 유출 규모는 3거래일 연속 감소했다. 블랙록의 비트코인 현물 ETF인 아이셰어즈 비트코인 트러스트(IBIT)는 8거래일 연속 순유출을 기록한 반면, 미국 주식형 ETF에는 저가 매수 자금이 유입되고 있다.

암호화폐 시장의 수요 지표도 악화하고 있다. 블록체인 분석업체 크립토퀀트에 따르면 비트코인 강세 점수 지수(Bitcoin Bull Score Index)는 지난달 13일 90에서 이달 9일 20으로 급락해 '극도의 약세' 구간에 진입했다.

최근 30일간 비트코인의 추정 수요는 28만4000BTC 감소해 지난해 3월 이후 가장 빠른 감소세를 나타냈다. 크립토퀀트는 과거 비슷한 상황에서 단기 저점이 형성된 사례가 있지만 추가 하락 가능성도 남아 있다며 7만3200달러를 주요 지지선으로 제시했다.

미국의 정치적 불확실성도 부담이다. 지난주 중간선거에서 민주당이 상·하원 모두 다수당을 차지하면서 암호화폐 업계에 대한 규제 강화 가능성이 부각됐다. 민주당은 그동안 자금세탁 방지와 투자자 보호 등을 위한 감독 강화를 주장해 왔다.

다만 시장 일각에서는 최근 위험자산의 급격한 매도세가 바닥 형성의 신호일 수 있다는 분석도 나온다. 시장 분석업체 모자이크애셋컴퍼니는 나스닥시장의 풋옵션 대비 콜옵션 비율이 1.0을 넘어 지난해 4월 무역전쟁 당시보다 높은 수준을 기록했다며 극단적인 매도 압력이 장기 저점 형성으로 이어질 가능성을 제기했다.

koinwon@newspim.com