[베트남 증시] 유동성 부진 심화, 혼조...外人은 이틀 연속 '순매수'

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VN지수(호찌민증권거래소) 1,746.90(+3.83, +0.22%)

HNX지수(하노이증권거래소) 255.73(-0.53, -0.21%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 11일 베트남 증시는 혼조세를 보였다. 전날 상승 뒤 매도·매수세가 힘겨루기를 벌이면서 큰 폭의 변동성을 보였다.

호찌민 VN지수는 0.22% 상승한 1,746.90포인트를 기록한 반면, 하노이 HNX지수는 0.21% 내린 255.73포인트로 거래를 마쳤다.

VN지수는 오름세로 출발했으나 매도 압력이 심화되면서 반락했다. 장중 한때 1,735포인트 부근까지 밀렸으나 장 마감 직전 저점 매수세가 유입되면서 낙폭을 줄이고 반등해 이날 최고점 부근에서 마감했다.

유동성 부족이 이어지고 있다. 세 거래소 전체 거래액이 15조 동(약 7,800억 원)에 그친 가운데, 호찌민 거래소 거래액은 전 거래일 대비 약 20% 감소한 13조 8,000억 동 수준에 머물렀다.

시장이 최근 몇 차례 변동성을 경험하고 회복 동력을 찾으려 노력하는 상황에서도 유동성이 부진한다며, 이는 투자 심리가 여전히 신중함을 반영한다고 뱅킹 타임스는 지적했다.

다만 외국인 투자자들이 순매수에 나선 것이 안도감을 제공했다. 외국인 투자자들은 이날 520억 동 이상의 주식을 사들였으며, 이로써 이틀 연속 순매수를 기록했다.

VN지수 반등을 이끈 것은 VIC(Vingroup Joint Stock Company)였다. 이와 함께 VHM(Vinhomes), VCB(Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam), BID(Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam), SHB(Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank), TPB(Tien Phong Bank) 등 다수 대형주가 상승하며 지수를 뒷받침했다.

아세안증권회사는 VN지수가 조심스러운 회복 신호를 보이고 있다면서도, 상대강도지수(RSI)(14)가 49, 자금흐름지수(MFI)가 43인 것을 고려할 때 자금 흐름이 아직 명확한 상승 추세를 형성하기에 충분히 합의되지 않았음을 나타낸다고 분석했다.

국영기업 매각이나 시장 등급 상향 조정과 같이 특수한 스토리를 가진 업종을 우선적으로 모니터링하는 것이 좋다고 기관은 설명했다.

[그래픽=비엣 스톡 파이낸스 11일 캡처] 베트남 증시 호찌민 VN지수 11일 추이

hongwoori84@newspim.com