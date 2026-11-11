코오롱인더, 영업익 늘었지만 순손실 42억…환차손에 적자 전환

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 코오롱인더스트리가 올해 3분기 영업이익은 늘었지만 42억원의 순손실을 기록하며 당기순손익이 적자로 돌아섰다. 원·달러 환율 급락에 따른 환차손 등 영업외 손실이 커진 영향으로 파악된다.

코오롱인더스트리 본사. [사진= 코오롱]

11일 코오롱인더스트리가 공시한 3분기 연결 기준 매출은 1조2747억원, 영업이익은 402억원이다. 공시 기준 전년 동기 대비 각각 9.8%, 66% 증가했다. 반면 당기순손익은 42억원 순손실로 적자 전환했다. 2분기에는 잠정 순이익 660억원을 낸 바 있다. 3분기 순손익은 전년 동기와 전분기 모두 마이너스로 돌아섰다.

영업외 단계에서 손실이 불어났다. 급격한 원·달러 환율 하락에 따른 환차손 등으로 기타손실 342억원이 발생했고, 금융손실 234억원이 더해진 것으로 파악됐다. 코오롱인더스트리 측은 3분기 환율 하락과 원료 가격 상승을 대외 악재로 꼽았다.

영업이익 자체도 전분기보다 크게 줄었다. 전분기와 비교하면 매출은 3.8%, 영업이익은 58.1% 감소했다. 영업이익률은 2분기 7.2%에서 3분기 3.2%로 하락했다. 에프앤가이드 컨센서스(영업이익 492억원)에도 90억원가량 못 미쳤다.

부문별로는 화학이 이익을 떠받쳤다. 화학 부문은 매출 4339억원, 영업이익 510억원으로 각각 37%, 111.8% 늘었다. 투명 폴리이미드(CPI) 필름 공급 물량이 본격적으로 확대된 영향이다. 반면 주력인 산업자재는 매출 5811억원(+1.4%)에 영업손실 48억원으로, 전년 동기 영업이익 222억원에서 적자 전환했다. 2024년 4분기 이후 7개 분기 만이다. 자동차 내장재 사업 부진과 폴리옥시메틸렌(POM) 스프레드 축소가 부담이었다. 아라미드는 풀가동에도 원부원료와 에너지 비용 상승으로 수익성이 나빠졌다.

패션 부문은 매출 2348억원(+3.2%), 영업손실 136억원으로 지난해 같은 기간 165억원 적자보다 손실 폭이 줄었다. 기타 부문은 영업이익 75억원으로 흑자 전환했다.

김천 2공장 mPPO 증설 라인의 100% 가동 시점은 당초 3분기에서 내년 1분기로 미뤄졌다

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