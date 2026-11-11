"시리아, 후티 공격으로 어려움 처한 사우디 지원 위해 병력 수 천명 파병 검토"

NYT "시리아 군 정찰팀, 최근 수주 동안 파병 예정지 답사·작전 조율도"

로이터·AFP 등 외신 잇따라 보도… "파병 아직 확정되지 않은 상태"



[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 시리아가 예멘의 친이란 시아파 반군 후티의 공격으로 어려움에 처해 있는 사우디아라비아와 예멘을 군사적으로 돕기 위해 수천 명의 병력을 파병하는 방안을 검토하고 있다고 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 10일(현지시각) 보도했다.

시리아 측은 이미 군 정찰팀을 보내 최근 수주 동안 병력 파견 예정지를 사전 답사하고 사우디·예멘 군 관계자들을 만나 작전 조율도 진행했다. 다만 시리아 정부는 아직 병력 병을 최종 결정하지 않은 상태라고 한다.

[사나 로이터=뉴스핌] 장일현 특파원 = 지난 4월 17일(현지 시각) 예멘의 수도 사나에서 친이란 시아파 반군 후티의 지지자들이 집회를 열고 있다. 2026.07.15. ihjang67@newspim.com

NYT는 시리아 군 관계자와 예멘 관리 3명을 인용해 이 같이 보도하면서 실제 파병이 이뤄질 경우 지난 8월 사우디아라비아와 튀르키예, 파키스탄이 체결한 '메카 공동방위협정'의 틀 안에서 이뤄질 가능성이 크다고 전했다.

아사드 알샤이바니 시리아 외무장관은 지난달 31일 바레인에서 열린 '국제전략문제연구소(IISS) 마나마 대화 2026' 공개 세션에서 "현재 시리아의 메카 동맹 가입을 검토하기 위한 논의가 진행 중"이라고 밝혔다.

그는 "시리아는 역내 안보의 필수적인 일부이며, 역내 안정을 보호하기 위한 어떤 체제도 지지할 것"이라고 말했다.

메카 협정은 회원국 가운데 한 나라에 대한 공격을 전체 회원국에 대한 공격으로 간주하는 집단방위 원칙을 담고 있다. 시리아가 이 협정에 가입한다면 사우디에 대한 공격을 시리아에 대한 공격으로 간주해 군사적 행동에 나설 수 있게 된다.

시리아 관리들은 사우디 파병에 대해 "주된 목적은 후티의 지상 침투로부터 사우디 국경을 방어하는 것"이라고 했다.

시리아의 사우디 파병 이슈는 지난달 7일 미국의 인터넷 매체 악시오스의 보도로 처음 수면 위로 부상했다. 이 매체는 당시 미국 정부 관계자 3명을 인용해 사우디와 시리아가 후티 공격에 맞서기 위해 시리아군 1만~2만명의 파병을 협의 중이라고 보도했다. 미국 정부도 이 같은 협의 내용을 통보받았다고 했다.

이어 이달 7일에는 로이터통신이 시리아 군사 관계자 2명과 미국 고위 관리 1명을 인용해 "시리아가 이미 소수의 군사 고문과 교관을 사우디에 파견해 사우디군과 예멘 정부군 부대를 훈련시키고 군사 자문을 하고 있다"고 보도했다. 있다"고 보도했다.

비슷한 시기에 AFP 통신은 예멘 정부 관계자를 인용해 "시리아가 수천 명의 병력을 사우디와 예멘에 보낼 예정이고, 일부 병력은 이미 이동하기 시작했다"고 보도했다

이에 대해 시리아 국영통신 사나(SANA)는 외교 소식통을 인용해 사우디와의 군사 협력과 향후 메카 협정 가입 등 문제는 부정하지 않으면서 "예멘에 병력을 보내고 있다는 주장은 근거가 없다"고 반박했다.

또 8일에는 AP 통신이 "시리아 특수부대원 600여명이 사우디 파병을 준비하고 있다. 배치 장소는 사우디·예멘 국경"이라며 "소수의 군사고문들은 이미 사우디에서 활동 중"이라고 보도했다.

이날 알샤이바이 장관은 기자회견에서 "시리아군을 예멘이나 후티와의 전쟁에 보내는 것이 사실이냐"는 질문에 "시리아군은 예멘에 배치되지 않았으며 가까운 시일 내 그럴 계획도 없다. 해외 군사작전이 있다면 공개적으로 발표할 것이지 비밀리에 하지 않을 것"이라고 말했다. 다만 그는 사우디와의 군사협력 자체는 부인하지 않았다.

사우디가 시리아에 군 병력 파병을 요청했을 경우 시리아가 이를 거절하기는 쉽지 않을 것이라는 관측도 나오고 있다.

NYT는 "사우디는 내전과 바샤르 알아사드 정권 시절 서방 제재로 큰 고통을 겪은 시리아 경제를 되살리려는 현 알샤라 정부에 핵심적인 원조와 대출, 투자 자금을 제공해 왔다"며 "지난주에는 시리아의 사회기반시설과 긴급 대응체계 재건을 위해 4억달러 이상을 지원하는 협정이 체결됐다"고 말했다.

ihjang67@newspim.com