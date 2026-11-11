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[뉴스분석] 오세훈·한동훈, 장동혁 '협공'…오·장 깨지고 오·한 연대 모양새

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  • 오세훈 시장이 11일 장동혁 체제로는 총선을 치르기 어렵다고 했다
  • 장동혁 대표는 오 시장에게 당 대표로 오라며 공개 반박에 나섰다
  • 한동훈 의원은 조작 징계 의혹을 제기하며 장 대표의 사과를 요구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오세훈, 총선 "장동혁 체제 어려워" 비대위 공개 언급
한동훈 복당엔 "다수 동의 성숙돼야" 신중·견제 관측
장동혁 "제가 서울시장, 오 시장 당대표 바꾸자" 반발
한동훈 "정치적 숙청 실체 드러났다" '조작징계' 공세

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 오세훈 서울시장이 지난 10월 23일 정치자금법 관련 2심 판결에서 무죄 선고를 받은 후 정치 행보에 거침이 없다. 급기야 장동혁 국민의힘 대표를 직격하며 보수 차기 지도자로서의 행보를 본격화하고 있다.

오는 2028년 4월 총선을 앞두고 제1야당 대표를 고수하기 위해 장 대표는 오 시장은 물론 당 밖의 한동훈 무소속 의원의 협공까지 받아야 하는 처지가 됐다. 최근 보수 정치권에서는 오·장 연대설이 모락모락 피어올랐지만 사실상 연대가 깨지는 모양새다.

국민의힘 복당을 꾀하고 있는 한 의원은 자신을 그토록 옭아맸던 국민의힘 중앙윤리위원회 징계 굴레에서 헤어 나올 수 있는 절호의 기회를 잡았다. 올해 1월 한 의원 제명을 결정했던 황경성 윤리위원이 '조작 징계' 양심선언을 함에 따라 장 대표를 압박할 수 있는 계기를 구축하게 됐다.

1년 5개월 앞으로 다가온 23대 총선과 2030년 대선을 앞두고 보수 진영의 정치적 헤게모니 다툼이 꿈틀거리며 오·장·한 행보에 관심이 쏠리고 있다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 장동혁 국민의힘 대표(왼쪽)와 오세훈 서울시장이 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 '국민의힘-서울특별시 예산정책협의회'에서 기념촬영을 마친 후 자리로 향하고 있다. 2026.11.06 kunjoo@newspim.com

◆오세훈 "장동혁 체제론 총선 못 치른다" 공개 반대

오 시장이 11일 중앙일보 인터뷰에서 먼저 치고 나왔다. 오 시장의 평소 정치 스타일과는 다소 다른 파격적인 워딩이 나왔다. 오 시장은 23대 국민의힘 총선 준비와 관련해 "장동혁 체제로 총선을 치르면 아마 수도권 선거는 굉장히 어려울 것"이라며 "비상대책위원회 체제는 좀 융통성이 있어 보인다"고 비대위 체제에 공감을 표했다. 사실상 현재 장동혁 국민의힘 체제로는 총선을 치를 수 없다는 발언이다. 장동혁 현 체제에 반대한다는 뜻을 분명히 했다.

오 시장은 한 의원 복당에 대해서도 "순서 내지는 모양을 갖춰 가면서 당내 구성원 다수가 동의할 분위기가 먼저 성숙이 돼야 한다"면서 "불쑥불쑥 의견을 내는 것보다 신중하게 해야 한다"고 밝혔다. 사실상 반대는 하지 않았지만 한 의원 복당에 대해서는 신중한 입장을 보였다.

장 대표 체제에 반대 목소리를 분명히 하면서 한 의원 복당에 대해서도 신중한 입장을 견지했다. 보수 진영의 차기 지도자는 자신임을 부각하면서 오세훈을 중심으로 모여야 한다는 뉘앙스가 깔려 있다는 평가다. 그만큼 최근 오 시장의 워딩에 자신감이 붙었다.

장동혁 국민의힘 대표가 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 '국민의힘-서울특별시 예산정책협의회'에서 모두발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆장동혁 "새 지도부 원하는 희망 사항" 강력 반박

오 시장의 이날 언론 인터뷰에 장 대표는 강력 반발하며 반격에 나섰다. 거리낌 없이 불쾌함을 공개적으로 표시했다. 오 시장의 비대위 전환 언급과 관련해 장 대표는 "당내 문제에 관심이 많으시면 당 대표로 오시라"고 직격탄을 날렸다.

장 대표는 이날 TV조선 행사장에서 기자들과 만나 "오 시장이 당내 문제에 대해서 많은 관심을 갖고 계신 것 같다"면서 "그러면 제가 서울시장을 하고 오 시장께서 당 대표로 오시면서 자리를 바꾸면 될 것 같다"고 불편한 심기를 가감 없이 드러내며 비꼬았다.

장 대표는 "오 시장 주장에 답해야 하는지 모르겠다"면서 "진정 총선에서 승리하고 싶어서가 아니라 다른 정치적 의도가 있다고 해석될 수밖에 없다"고 직격했다.

장 대표는 "결국은 지금 지도부가 물러나고 새 지도부가 들어서기를 원하는 일종의 희망 사항을 반영한 것이 아니겠나"라면서 "오 시장은 서울 시민의 삶, 국민의힘은 지도부 중심으로 국민의 삶을 살피는 것이 총선 승리로 가는 길"이라고 규정했다. 장 대표는 "저는 지금 서울 시민이 부동산이나 여러 가지 민생으로 고통받고 있는 게 걱정이 된다"라고 돌려쳤다.

오 시장은 이날 페이스북에서도 "수도권 민심을 얻기 위해서는 변화의 방식에 한계를 둬선 안 될 것"이라면서 "전당대회 이전 비대위 체제로의 전환도 그 가운데 하나"라고 다시 한 번 비대위에 힘을 실었다.

오 시장은 "총선이 다가올수록 승리를 위한 최적의 경로가 무엇인지 당내에서 치열한 논의를 거쳐 자연스럽게 총의가 모아질 것"이라고 했다. 현 장동혁 체제로는 차기 총선을 치를 수 없다는 것을 다시 한 번 분명히 했다.

한동훈(왼쪽) 무소속 의원과 장동혁 국민의힘 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

◆한동훈, 국민의힘 제명 '조작징계' 규정 "공개 사과" 요구 

보수 진영의 차기 주도권을 노리는 한 의원은 이날 황 위원이 자신의 제명을 '조작 징계'로 규정하고 공식 사과하자 장동혁 지도부를 겨냥해 "정치적 숙청의 실체가 드러났다"고 파상공세에 들어갔다. 한 의원은 페이스북에 "저를 제명한 윤리위원 본인이 저를 조작 징계했다고 양심선언하고 저에게 공개 사과했다"고 올렸다.

한 의원은 "오늘 지난 1월 저를 제명한 당사자인 황경성 윤리위원이 저에 대한 징계가 '조작 징계'였다고 양심선언하고 피해자인 저에게 공개 사과했다"고 밝혔다.

한 의원은 "저를 제명 결정했던 직접 당사자인 현직 윤리위원이 '조작 징계'였다고 실명을 내걸고 밝힌 것"이라면서 "윤리위를 동원한 한동훈 제명이 특정인의 정치적 이익을 위한 정치적 숙청이었다는 실체가 드러났다"고 공세 수위를 끌어올렸다.

한 의원은 이날 오후 국회 소통관 브리핑에서도 장 대표를 겨냥해 "지금이라도 이실직고하고 당원과 국민 앞에 용서를 구하라"고 공개 요구했다. 황 위원은 이날 입장문을 내고 지난 1월 한 의원 제명부터 8월 진종오 의원 징계까지 이어진 윤리위의 조작징계 전모를 파악하고 관련 증거자료까지 확보했다고 사실상 양심선언을 했다.

황 위원은 "지난 10월 27일 당무감사실이 '지도부의 뜻'이라며 저에게 사직서를 보내와 날인하라고 요구했다"고 공개했다. 황 위원은 "윤리위원 사직을 요구할 지도부는 당대표밖에 없다"면서 "장 대표가 윤리위원 전원 사퇴를 요구한 것"이라고 주장했다.

진종오 국민의힘 의원이 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

◆장동혁, 당 '장악력 강화' 의도…진종오 "대표직 물러나라" 

장 대표가 당원에 대한 징계 처분을 심의·의결하는 당 윤리위를 새롭게 꾸리기 위해 기존 윤리위원에 교체 의사를 전달한 것으로 확인됐다. 윤민우 위원장을 포함한 윤리위원 6명 중 5명이 사퇴 의사를 밝힌 것으로 파악됐다. 장 대표의 임기가 내년 8월 중순까지인 점을 감안하면 당 장악력을 보다 강화하기 위한 의도로 읽힌다. 

진종오 의원은 이날 페이스북에 "장동혁 대표, 사직서를 내야 할 사람은 당신"이라면서 "윤리위원 전원의 사퇴를 요구하기 전에 대표직에서 물러나라"고 요구했다. 진 의원은 기자회견에서도 장 대표 사퇴를 요구했다. 박정훈 의원은 페이스북에 "당시 징계에 참여했던 현직 윤리위원이 '조작 징계였다'고 실토하면서 당사자인 한 의원에게 사과한다고 밝힌 만큼 진상조사는 불가피해졌다"고 압박했다.

지난달 오 시장의 2심 무죄 판결 이후 한 때 오·장·한 연대설에 이어 오·장 연대설이 흘러나왔다. 하지만 이젠 오 시장이 보수 진영의 주도권을 쥐기 위한 본격 행보에 나선 것으로 보인다. 

중도보수 이미지인 오 시장이 보수 강경파인 장 대표와 손을 잡기보다는 오 시장 자체의 독자적인 정체성을 차별화하는 전략이 오히려 차기 행보에 도움이 될 것이라는 분석이 적지 않았다. 이에 따라 오·장·한 연대보다는 오 시장이 본인 중심으로 보수 진영이 재편되기를 바라고 있으며 그 주도권을 쥐겠다는 정치적 행보를 본격화하기시작했다는 게 정치권의 해석이다.

kimsh@newspim.com

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옥주현 '190억 한남더힐' 구청에 압류됐다고? [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 뮤지컬 배우 옥주현씨가 190억원에 매입한 한남더힐 아파트가 경매에 넘어가면서 이전 소유자의 부동산 거래 차익도 주목받고 있다. 전 소유자는 중견기업 오너로 10년간 보유해 120억원의 차액을 벌었다.  [서울=뉴스핌] 서울 용산구 한남 더힐 전경 ◆69억원에 산 한남더힐, 190억원에 매각 11일 부동산 등기부등본에 따르면 옥주현씨는 지난해 5월 7일 전 소유자와 서울 용산구 한남더힐 전용면적 약 243㎡(약 74평) 복층형 주택의 매매계약을 체결했다. 올해 4월 10일 소유권 이전 등기를 마쳤다. 거래가격은 당시 방탄소년단(BTS) 진의 175억원 거래를 넘어선 단지 역대 최고가였다. 전 소유자는 2015년 9월 해당 주택을 69억원에 매입했다. 약 10년 사이 가격이 2.8배로 올라 매매 차액은 121억원에 달했다. 단, 세금과 금융비용 등을 차감하기 전 금액이다. 이 소유자는 매매 차익을 바탕으로 부친이 보유한 용산구 이태원동 '어퍼하우스 남산' 두 채를 각각 102억원과 103억원에 매입하는 계약도 체결했다. 중개업소를 거치지 않은 직거래였다. 두 주택은 전용면적 각각 235㎡와 233㎡로 같은 층에 나란히 자리하고 있다. 소유권 이전은 한남더힐을 옥씨에게 넘긴 날과 같은 4월 10일 이뤄졌다. 별도 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금 매입으로 추정되지만, 한남더힐 매각대금이 사용됐는지는 확인되지 않았다. 어퍼하우스 남산은 신원종합개발이 옛 남산체육관을 리모델링해 조성한 4개 동, 19가구 규모의 고급빌라다. ◆반년 만에 경매행…차입 부담 거론 서울서부지법은 지난 10월 14일 옥씨 소유 한남더힐에 대한 임의경매 개시를 결정했다. 매매 계약한 지 약 6개월 만이다. 경매 신청 채권자는 한국금융자산관리대부이며 청구액은 약 21억7000만원이다. 등기부상 근저당권은 4건, 채권최고액 합계는 약 237억원으로 보도됐다. 채권최고액은 담보로 보장받는 채권의 한도여서 실제 대출 잔액과는 다르다. 경매 배경으로는 부동산 매입 과정에서 커진 차입 부담이 거론된다. 옥씨가 법인 명의의 신사동 건물과 한남더힐을 공동담보로 자금을 조달했으며, 관련 대출이 300억원을 웃도는 것으로 알려졌다. 제2금융권과 대부업체 차입에 따른 연간 이자 부담도 최소 20억원 이상으로 추산했다. nrd@newspim.com 2026-11-11 10:25
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고졸 생산직 10년차에 삼바 연봉 1.2억? [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스가 고등학교 졸업자면 지원 가능한 생산직 신입사원을 뽑는다. 해당 직군의 9~10년차 이상 연간 보수는 1억~1억2000만원으로 알려졌다. 통상적으로 대학 졸업 이후 취업하더라도 10년차에 억대 연봉을 받을 수 있는 직군은 손에 꼽는 만큼 대졸 구직자의 관심까지 끌고 있다. 11일 제약·바이오 업계에 따르면 삼성바이오로직스는 오는 17일까지 인천 송도에서 근무할 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집한다. 삼성바이오로직스 전경 [사진=삼성바이오로직스] 이번 채용 분야는 바이오의약품 생산에 필요한 직·간접 지원 업무를 맡는 직군으로 고등학교 졸업자와 동등 학력 보유자, 내년 2월 이전 졸업 예정자면 지원할 수 있다. 바이오 계열 전공자나 유관 과목 이수자는 우대하며 직무에 따라 주간근무나 교대근무가 적용된다. 삼성바이오로직스의 바이오공정지원직은 업계 생산직 중에서도 연봉이 높은 편이다. 초봉은 교대근무 기준 6000만원~7000만원까지 알려졌다. 5년차는 8500만원 이상의 연봉을 수령하며, 9~10년차 이상은 1억~1억2000만원 수준으로 전해진다.  생산직은 여기에 근무 형태에 따른 수당이 붙을 수 있다. 교대근무자는 야간이나 휴일에 일하는 시간에 따라 수당이 달라진다. 연봉 총액이 알려진 수준보다 더 올라갈 수 있는 셈이다. 이 같은 보수 조건은 대졸 구직자에게도 지원을 고려해볼 만한 요소로 작용하고 있다. 국세청 연말정산 통계에 따르면 2024년 귀속 근로소득 신고자 가운데 총급여가 1억원을 넘은 비율은 7.3%였다. 전체 근로자 100명 중 7명꼴로, 10년 안팎의 근속자가 억대 보수를 받는 경우는 흔치 않다는 의미다.  이에 대졸자도 생산직에 지원할 수 있는지는 이전 채용에서도 관심사였다. 삼성바이오로직스가 지난해 7월 바이오공정지원직 5급 신입사원을 모집할 당시 직장인 커뮤니티 블라인드에는 대졸자 선발 여부를 묻는 글이 올라왔다.  삼성바이오로직스가 높은 보수를 지급할 수 있는 배경에는 가파른 실적 성장과 이에 연동된 성과급이 있다. 그 결과 직원 1인당 평균 급여는 2021년 7900만원에서 2022년 9200만원, 2023년 9900만원으로 올랐다. 2024년에는 1억700만원으로 처음 1억원을 넘겼고 지난해에는 1억1400만원까지 올라갔다. 4년 만에 3500만원, 44.3% 늘었다. 연평균 증가율은 10%에 달한다. 국내 주요 제약·바이오 기업들의 평균 연봉과 비교해도 업계 최상위권이다. 지난해 사업보고서 기준 셀트리온의 평균 연봉은 1억700만원, 유한양행 1억원, SK바이오사이언스 6800만원 등으로 집계됐다. 삼성바이오로직스는 임직원의 주거와 통근, 식비 부담을 덜어주는 복지 제도도 운영하고 있다. 서울·경기권 거주자를 위한 출퇴근 셔틀버스를 운행하고, 셔틀 이용이 어려운 경우 내부 검토를 거쳐 기숙사를 제공한다. 사내 식당에서는 한식·일식·중식·양식 등 8가지 이상의 식사 선택지를 무료로 제공한다. 송도 근무를 위해 거주지를 옮기거나 장거리 통근을 해야 하는 신입사원은 입사 초기 생활비를 줄일 수 있는 환경이다. 한 업계 관계자는 "삼성바이오로직스는 기본연봉이 높은 편이고, 교대근무에 따른 야간·주말 수당까지 더해지면 연간 보수가 더 높아진다"며 "바이오 관련 전공을 살려 생산직에 취업하려는 고졸·전문대졸 구직자들이 입사를 우선적으로 고려하는 이유"라고 말했다. sykim@newspim.com 2026-11-11 14:23

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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