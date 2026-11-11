[뉴스분석] 오세훈·한동훈, 장동혁 '협공'…오·장 깨지고 오·한 연대 모양새

오세훈, 총선 "장동혁 체제 어려워" 비대위 공개 언급

한동훈 복당엔 "다수 동의 성숙돼야" 신중·견제 관측

장동혁 "제가 서울시장, 오 시장 당대표 바꾸자" 반발

한동훈 "정치적 숙청 실체 드러났다" '조작징계' 공세

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 오세훈 서울시장이 지난 10월 23일 정치자금법 관련 2심 판결에서 무죄 선고를 받은 후 정치 행보에 거침이 없다. 급기야 장동혁 국민의힘 대표를 직격하며 보수 차기 지도자로서의 행보를 본격화하고 있다.

오는 2028년 4월 총선을 앞두고 제1야당 대표를 고수하기 위해 장 대표는 오 시장은 물론 당 밖의 한동훈 무소속 의원의 협공까지 받아야 하는 처지가 됐다. 최근 보수 정치권에서는 오·장 연대설이 모락모락 피어올랐지만 사실상 연대가 깨지는 모양새다.

국민의힘 복당을 꾀하고 있는 한 의원은 자신을 그토록 옭아맸던 국민의힘 중앙윤리위원회 징계 굴레에서 헤어 나올 수 있는 절호의 기회를 잡았다. 올해 1월 한 의원 제명을 결정했던 황경성 윤리위원이 '조작 징계' 양심선언을 함에 따라 장 대표를 압박할 수 있는 계기를 구축하게 됐다.

1년 5개월 앞으로 다가온 23대 총선과 2030년 대선을 앞두고 보수 진영의 정치적 헤게모니 다툼이 꿈틀거리며 오·장·한 행보에 관심이 쏠리고 있다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 장동혁 국민의힘 대표(왼쪽)와 오세훈 서울시장이 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 '국민의힘-서울특별시 예산정책협의회'에서 기념촬영을 마친 후 자리로 향하고 있다. 2026.11.06 kunjoo@newspim.com

◆오세훈 "장동혁 체제론 총선 못 치른다" 공개 반대

오 시장이 11일 중앙일보 인터뷰에서 먼저 치고 나왔다. 오 시장의 평소 정치 스타일과는 다소 다른 파격적인 워딩이 나왔다. 오 시장은 23대 국민의힘 총선 준비와 관련해 "장동혁 체제로 총선을 치르면 아마 수도권 선거는 굉장히 어려울 것"이라며 "비상대책위원회 체제는 좀 융통성이 있어 보인다"고 비대위 체제에 공감을 표했다. 사실상 현재 장동혁 국민의힘 체제로는 총선을 치를 수 없다는 발언이다. 장동혁 현 체제에 반대한다는 뜻을 분명히 했다.

오 시장은 한 의원 복당에 대해서도 "순서 내지는 모양을 갖춰 가면서 당내 구성원 다수가 동의할 분위기가 먼저 성숙이 돼야 한다"면서 "불쑥불쑥 의견을 내는 것보다 신중하게 해야 한다"고 밝혔다. 사실상 반대는 하지 않았지만 한 의원 복당에 대해서는 신중한 입장을 보였다.

장 대표 체제에 반대 목소리를 분명히 하면서 한 의원 복당에 대해서도 신중한 입장을 견지했다. 보수 진영의 차기 지도자는 자신임을 부각하면서 오세훈을 중심으로 모여야 한다는 뉘앙스가 깔려 있다는 평가다. 그만큼 최근 오 시장의 워딩에 자신감이 붙었다.

장동혁 국민의힘 대표가 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 '국민의힘-서울특별시 예산정책협의회'에서 모두발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆장동혁 "새 지도부 원하는 희망 사항" 강력 반박

오 시장의 이날 언론 인터뷰에 장 대표는 강력 반발하며 반격에 나섰다. 거리낌 없이 불쾌함을 공개적으로 표시했다. 오 시장의 비대위 전환 언급과 관련해 장 대표는 "당내 문제에 관심이 많으시면 당 대표로 오시라"고 직격탄을 날렸다.

장 대표는 이날 TV조선 행사장에서 기자들과 만나 "오 시장이 당내 문제에 대해서 많은 관심을 갖고 계신 것 같다"면서 "그러면 제가 서울시장을 하고 오 시장께서 당 대표로 오시면서 자리를 바꾸면 될 것 같다"고 불편한 심기를 가감 없이 드러내며 비꼬았다.

장 대표는 "오 시장 주장에 답해야 하는지 모르겠다"면서 "진정 총선에서 승리하고 싶어서가 아니라 다른 정치적 의도가 있다고 해석될 수밖에 없다"고 직격했다.

장 대표는 "결국은 지금 지도부가 물러나고 새 지도부가 들어서기를 원하는 일종의 희망 사항을 반영한 것이 아니겠나"라면서 "오 시장은 서울 시민의 삶, 국민의힘은 지도부 중심으로 국민의 삶을 살피는 것이 총선 승리로 가는 길"이라고 규정했다. 장 대표는 "저는 지금 서울 시민이 부동산이나 여러 가지 민생으로 고통받고 있는 게 걱정이 된다"라고 돌려쳤다.

오 시장은 이날 페이스북에서도 "수도권 민심을 얻기 위해서는 변화의 방식에 한계를 둬선 안 될 것"이라면서 "전당대회 이전 비대위 체제로의 전환도 그 가운데 하나"라고 다시 한 번 비대위에 힘을 실었다.

오 시장은 "총선이 다가올수록 승리를 위한 최적의 경로가 무엇인지 당내에서 치열한 논의를 거쳐 자연스럽게 총의가 모아질 것"이라고 했다. 현 장동혁 체제로는 차기 총선을 치를 수 없다는 것을 다시 한 번 분명히 했다.

한동훈(왼쪽) 무소속 의원과 장동혁 국민의힘 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

◆한동훈, 국민의힘 제명 '조작징계' 규정 "공개 사과" 요구

보수 진영의 차기 주도권을 노리는 한 의원은 이날 황 위원이 자신의 제명을 '조작 징계'로 규정하고 공식 사과하자 장동혁 지도부를 겨냥해 "정치적 숙청의 실체가 드러났다"고 파상공세에 들어갔다. 한 의원은 페이스북에 "저를 제명한 윤리위원 본인이 저를 조작 징계했다고 양심선언하고 저에게 공개 사과했다"고 올렸다.

한 의원은 "오늘 지난 1월 저를 제명한 당사자인 황경성 윤리위원이 저에 대한 징계가 '조작 징계'였다고 양심선언하고 피해자인 저에게 공개 사과했다"고 밝혔다.

한 의원은 "저를 제명 결정했던 직접 당사자인 현직 윤리위원이 '조작 징계'였다고 실명을 내걸고 밝힌 것"이라면서 "윤리위를 동원한 한동훈 제명이 특정인의 정치적 이익을 위한 정치적 숙청이었다는 실체가 드러났다"고 공세 수위를 끌어올렸다.

한 의원은 이날 오후 국회 소통관 브리핑에서도 장 대표를 겨냥해 "지금이라도 이실직고하고 당원과 국민 앞에 용서를 구하라"고 공개 요구했다. 황 위원은 이날 입장문을 내고 지난 1월 한 의원 제명부터 8월 진종오 의원 징계까지 이어진 윤리위의 조작징계 전모를 파악하고 관련 증거자료까지 확보했다고 사실상 양심선언을 했다.

황 위원은 "지난 10월 27일 당무감사실이 '지도부의 뜻'이라며 저에게 사직서를 보내와 날인하라고 요구했다"고 공개했다. 황 위원은 "윤리위원 사직을 요구할 지도부는 당대표밖에 없다"면서 "장 대표가 윤리위원 전원 사퇴를 요구한 것"이라고 주장했다.

진종오 국민의힘 의원이 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

◆장동혁, 당 '장악력 강화' 의도…진종오 "대표직 물러나라"

장 대표가 당원에 대한 징계 처분을 심의·의결하는 당 윤리위를 새롭게 꾸리기 위해 기존 윤리위원에 교체 의사를 전달한 것으로 확인됐다. 윤민우 위원장을 포함한 윤리위원 6명 중 5명이 사퇴 의사를 밝힌 것으로 파악됐다. 장 대표의 임기가 내년 8월 중순까지인 점을 감안하면 당 장악력을 보다 강화하기 위한 의도로 읽힌다.

진종오 의원은 이날 페이스북에 "장동혁 대표, 사직서를 내야 할 사람은 당신"이라면서 "윤리위원 전원의 사퇴를 요구하기 전에 대표직에서 물러나라"고 요구했다. 진 의원은 기자회견에서도 장 대표 사퇴를 요구했다. 박정훈 의원은 페이스북에 "당시 징계에 참여했던 현직 윤리위원이 '조작 징계였다'고 실토하면서 당사자인 한 의원에게 사과한다고 밝힌 만큼 진상조사는 불가피해졌다"고 압박했다.

지난달 오 시장의 2심 무죄 판결 이후 한 때 오·장·한 연대설에 이어 오·장 연대설이 흘러나왔다. 하지만 이젠 오 시장이 보수 진영의 주도권을 쥐기 위한 본격 행보에 나선 것으로 보인다.

중도보수 이미지인 오 시장이 보수 강경파인 장 대표와 손을 잡기보다는 오 시장 자체의 독자적인 정체성을 차별화하는 전략이 오히려 차기 행보에 도움이 될 것이라는 분석이 적지 않았다. 이에 따라 오·장·한 연대보다는 오 시장이 본인 중심으로 보수 진영이 재편되기를 바라고 있으며 그 주도권을 쥐겠다는 정치적 행보를 본격화하기시작했다는 게 정치권의 해석이다.

kimsh@newspim.com