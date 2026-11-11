포스코, GS와 AI 데이터센터 시장 공략…포스맥·전기강판 공급 추진

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코가 GS그룹과 손잡고 인공지능(AI) 데이터센터 사업에 진출한다. 기존 철강재 공급에서 벗어나 데이터센터 설계 초기부터 맞춤형 소재와 기술을 제공하는 방식으로 사업 영역을 확대한다는 전략이다.

포스코와 GS그룹이 11일 AI 데이터센터 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다.(왼쪽부터)이희근 포스코 사장, 홍순기 GS그룹 부회장. [사진=포스코그룹]

포스코는 11일 서울 강남구 GS타워에서 GS그룹과 'AI 데이터센터(AIDC) 사업 분야 전략적 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 이희근 포스코 사장과 홍순기 GS그룹 부회장 등이 참석했다.

이번 협약에 따라 GS그룹은 데이터센터 사업 기획과 전력 공급, 설계·시공, 냉각 시스템 등 인프라 구축과 운영 전반을 담당한다. GS건설은 설계·시공, GS칼텍스는 액체냉각 분야에 참여하며 포스코는 데이터센터 건설과 설비 운영에 필요한 철강 소재 및 기술 솔루션을 제공할 계획이다.

특히 포스코는 설계 도면이 확정된 이후 강재를 공급하는 기존 방식에서 벗어나 프로젝트 초기부터 참여하는 'EVI(Early Vendor Involvement)' 모델을 추진한다.

이를 통해 설계 단계에서 구조물과 기자재에 적합한 강재 규격을 제안하고 가공 방식과 성능 시험, 시공 일정에 맞춘 조달 계획까지 지원한다. 강재 공급뿐 아니라 공사 기간 단축과 건설 비용 절감에도 참여하겠다는 구상이다.

주요 공급 소재로는 초고내식 합금도금강판 '포스맥(PosMAC)'과 전자파 차폐 소재, 고효율 전기강판 등이 검토되고 있다.

포스맥은 데이터센터 외장재와 케이블 트레이 등에 활용할 수 있는 소재로, 부식을 줄여 설비 내구성을 높이고 유지보수 비용을 낮추는 역할을 한다. 전자파 차폐 소재는 전자기 간섭에 따른 장비 오류를 줄이는 데 활용되며, 고효율 전기강판은 변압기와 발전기 등 전력 설비의 효율을 높이는 데 사용된다.

포스코는 제철소 운영 과정에서 축적한 대규모 발전 및 냉난방 효율화 기술을 데이터센터 운영에 적용하는 방안도 검토하고 있다.

양사는 우선 국내 대형 AI 데이터센터 프로젝트에 협력 모델을 적용한 뒤 해외 시장으로 사업을 확대할 계획이다. 포스코의 글로벌 철강 네트워크와 GS글로벌의 해외 사업망을 활용해 북미와 아시아 시장 진출을 모색한다.

이를 위해 실무 워킹그룹을 구성하고 공사 기간 단축을 위한 실행 방안과 해외 진출 로드맵을 마련할 예정이다.

이희근 포스코 사장은 "AI 데이터센터는 향후 글로벌 철강·소재 수요를 새롭게 견인할 핵심 미래 시장"이라며 "GS그룹의 인프라 밸류체인에 포스코의 차세대 철강 솔루션 역량을 결합해 글로벌 AIDC 시장에서 주도권을 확보하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com