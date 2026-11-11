무상증자 공시 전 주식 매수…증선위, 벤처투자사 대표 고발

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공시 전 다른 상장사 계좌로 주식 매수 지시

정보 전달받은 재무담당 임원도 개인 거래 적발

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 증권선물위원회(이하 증선위)는 미공개 무상증자 정보를 이용해 주식을 매매하고 수십억원의 부당이득을 취득한 혐의로 벤처투자회사 대표이사 등 관련자들을 중대범죄수사청에 고발·통보하기로 의결했다고 11일 밝혔다.

증선위는 이날 제20차 정례회의에서 벤처투자회사 대표이사와 관련 상장사 임원 등의 미공개중요정보 이용 혐의에 대해 자본시장법 제174조 위반으로 이같이 결정했다.

금융당국 조사 결과, 벤처투자회사 A의 최대주주이자 대표이사인 B씨는 해당 회사가 운용하는 벤처투자조합이 투자한 상장사 C와 D의 실질적 최대주주로 파악됐다. B씨는 C사의 대표이사이면서 D사의 경영에도 영향력을 행사하는 사실상 임원이었다.

서울 여의도 금융감독원. [사진=뉴스핌DB]

B씨는 D사의 무상증자 결정이라는 호재성 정보를 생성한 뒤 해당 정보가 공시되기 전 C사의 재무담당 임원 E씨에게 회사 계좌를 이용해 D사 주식을 매수하도록 지시한 혐의를 받는다. 금융당국은 이 과정에서 수십억원 상당의 부당이득을 취득한 것으로 보고 있다.

E씨 역시 B씨로부터 전달받은 미공개 무상증자 정보를 이용해 본인 명의 계좌로 D사 주식을 매매하고 수천만원 상당의 부당이득을 취득한 혐의를 받고 있다.

자본시장법은 상장사의 내부자가 업무상 취득한 미공개중요정보를 주식 거래에 직접 이용하거나 다른 사람에게 이용하도록 하는 행위를 금지하고 있다.

이를 위반하면 1년 이상의 유기징역 또는 부당이득의 최대 6배에 해당하는 벌금 등 형사처벌을 받을 수 있다. 내부자의 불법행위에 따른 결과가 해당 법인에도 귀속된 것으로 판단되면 법인 역시 형사처벌 대상이 될 수 있다.

금융위원회와 금융감독원은 앞으로도 미공개중요정보를 이용한 불공정거래 행위에 엄정하게 대응하고 관련 법규 준수와 내부통제 강화를 당부할 방침이다.

한편 금융당국은 향후 수사에 미칠 영향 등을 고려해 이번 사건의 조치 대상자와 관련 종목명은 공개하지 않았다.

dconnect@newspim.com