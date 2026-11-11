하나에어로다이내믹스, 공모청약 흥행…경쟁률 1851대 1

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청약 증거금 5조8033억원 몰려, 12만9620건 접수

공모가 5700원 확정…이달 20일 코스닥 상장 예정

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 항공기 제조 전문기업 하나에어로다이내믹스는 지난 10일부터 일반투자자를 대상으로 진행한 공모주 청약에서 1851.14대 1의 경쟁률을 기록했다고 11일 밝혔다. 청약 증거금은 약 5조8033억원으로 집계됐다.

이번 청약에서는 일반투자자 배정 물량 110만주에 총 20억3625만6250주가 접수됐다. 청약 건수는 12만9620건을 기록했다.

앞서 지난 2~6일 진행한 기관투자자 대상 수요예측에는 국내외 2152개 기관이 참여해 1051.38대 1의 경쟁률을 기록했다. 최종 공모가는 희망 범위인 4700~5700원의 상단인 5700원으로 확정됐다.

하나에어로다이내믹스 CI. [사진=하나에어로다이내믹스]

하나에어로다이내믹스는 항공기 조립용 치공구 설계·제작부터 부품 가공, 기체 구조물 조립까지 항공기 제조 공정을 수행하는 기업이다. 주요 고객사는 한국항공우주산업(KAI)과 미국 벨(Bell) 등이다.

특히 2024년부터 직접 수출하기 시작한 벨 412 헬기 동체 구조물은 올해 상반기 전체 매출의 26.4%를 차지했다.

회사는 이번 공모로 조달한 자금 대부분을 대형 판금 성형 설비와 열처리·후가공 설비 도입, 공장 신축 등에 투입할 계획이다. 2027년까지 생산시설을 확충하고 우주·무인기 분야 신규 사업도 추진할 방침이다.

상장 대표주관사인 IBK투자증권 관계자는 "수요예측에 이어 일반청약까지 높은 경쟁률로 마무리된 것은 기관과 개인 투자자 모두가 하나에어로다이내믹스의 사업 안정성을 확인한 결과"라며 "항공 부품 특성상 한 번 채택되면 공급이 장기간 이어지는 구조에 설비 증설에 따른 성장 여력이 더해지면서 투자 수요가 몰린 것으로 보고 있다"고 설명했다.

손창환 하나에어로다이내믹스 대표는 "수요예측에 이어 일반청약까지 큰 관심을 보내주신 투자자 여러분께 깊이 감사드린다"며 "상장 이후 설비 증설 성과를 실적으로 연결하고 투자자와의 소통을 이어가며 기업가치와 주주가치를 함께 높여 나가겠다"고 말했다.

하나에어로다이내믹스는 오는 13일 청약대금 납입을 거쳐 20일 코스닥시장에 상장할 예정이다.

dconnect@newspim.com