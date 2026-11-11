증선위, 셀바스헬스케어·대우산업개발 회계처리 위반 제재

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자산 과대계상·대손충당금 과소계상 등 적발

감사인 지정·증권발행 제한…대주회계법인도 제재

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 증권선물위원회(이하 증선위)는 회계처리기준을 위반해 재무제표를 작성·공시한 셀바스헬스케어와 대우산업개발에 대해 감사인 지정 등의 제재를 의결했다고 11일 밝혔다. 대우산업개발의 외부감사를 맡으면서 감사절차를 소홀히 한 대주회계법인과 소속 공인회계사들도 제재 대상에 포함됐다.

증선위는 이날 제20차 회의에서 셀바스헬스케어가 2018년 영업권과 개발비, 종속기업투자주식 등을 과대계상하고 재고자산 평가충당금을 과소계상한 사실을 확인했다.

구체적으로 셀바스헬스케어는 영업권 손상평가 과정에서 미래현금흐름을 근거 없이 과다 추정해 영업권 48억4700만원을 과대계상했다. 개발비 손상평가에서는 간접비용 등을 누락해 9억7400만원을, 종속기업투자주식 손상평가에서는 낙관적인 추정을 적용해 8억7600만원을 각각 과대계상했다.



또 원재료의 진부화와 제품 판매가격 하락 가능성을 충분히 반영하지 않아 재고자산 평가충당금을 연결기준 33억8400만원 과소계상했다. 증선위는 셀바스헬스케어에 대해 감사인 지정 2년 등의 조치를 의결했다.

서울 여의도 금융감독원. [사진=뉴스핌DB]

대우산업개발은 2017년부터 2021년까지 공사 관련 미수채권의 회수 가능성을 부풀려 대손충당금을 과소계상한 것으로 나타났다. 분양가액과 미분양 세대수 등을 조정해 회수 가능성이 낮은 채권을 회수할 수 있는 것처럼 회계처리했다는 것이 당국의 판단이다.

이와 함께 전 회장과 전 대표이사의 횡령 사실을 재무제표에 적절히 반영하지 않아 당기순이익과 자기자본 등을 과대계상한 사실도 적발됐다. 2021년 기준 대손충당금 과소계상액은 310억4800만원, 횡령에 따른 자기자본 과대계상액은 187억8000만원이다.

증선위는 대우산업개발에 증권발행 제한 12개월과 감사인 지정 3년, 시정요구 등의 조치를 내렸다. 전 회장과 전 대표이사, 전 담당임원에 대해서도 해임·면직 권고 상당의 조치를 의결했다.

대우산업개발의 2017~2021년 재무제표를 감사한 대주회계법인도 제재를 받았다. 증선위는 대주회계법인이 미수채권 회수 가능성과 특수관계자 자금거래에 대한 감사절차를 소홀히 해 회계처리기준 위반 사실을 감사의견에 적절히 반영하지 못했다고 판단했다.

또 동일한 이사에게 연속 7개 사업연도의 감사업무를 맡겨 법정 교체의무를 위반한 사실도 확인했다.

이에 따라 대주회계법인에는 대우산업개발 감사업무 제한 5년과 손해배상공동기금 추가 적립 100% 등의 조치가 내려졌다. 소속 공인회계사 4명도 각각 해당 회사에 대한 감사업무 제한 2~5년과 직무연수 등의 제재를 받았다.

한편 셀바스헬스케어와 대주회계법인, 대우산업개발 관계자 등에 대한 과징금 부과는 향후 금융위원회에서 최종 결정될 예정이다.

dconnect@newspim.com