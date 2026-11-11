조현, G7에서 청해부대 임무 확대 설명..."중동-한반도 안보 밀접히 연결"

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파리 G7 외교장관회의...자유항행 기여 의지 강조

"AI·사이버 위협, 한반도 안보환경에 도전 요인"

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관이 주요 7개국(G7) 외교장관회의에서 최근 정부의 청해부대 임무 확대 결정에 대해 설명하고 호르무즈 자유 항행에 기여하기 위한 정부의 의지를 강조했다.

조 장관은 10일(현지 시간) 프랑스 파리에서 열린 회의 2일 차 '중동 지역의 안정' 세션에서 호르무즈 해협에서의 항행 자유 보장이 매우 긴요하다면서 이를 위한 청해부대 역할 확대 등 정부의 실질적 기여 노력을 전했다.

조현 외교부 장관이 9~10일(현지 시간) 프랑스 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 외교장관회의에 참석해 참가국 장관들과 사진촬영을 하고 있다. [사진=외교부] 2026.11.11

조 장관은 또 중동 지역과 한반도 안보가 밀접히 연결되어 있다면서 한반도 비핵화를 위한 참석국들의 관심과 지지를 요청했다고 외교부가 밝혔다.

이번 회의에는 G7과 함께 의장국 프랑스의 초청으로 한국, 우크라이나, 이집트, 사우디아라비아, 브라질 외교장관 및 유엔세계식량계획(WFP) 사무총장이 참석했다.

이날 세션에서 참가국들은 호르무즈 해협 자유항행, 에너지 공급, 식량안보, 핵 위협 등의 이슈들을 논의했다. 참가국들은 중동 전쟁으로 인한 주요 해상교통로의 봉쇄가 식량·에너지 안보에 중대한 영향을 미친다고 평가하고 중동 역내 평화·안정을 위한 공동의 노력을 기울여 나가자고 했다.

조 장관은 앞서 회의 첫날인 9일 인공지능(AI) 세션에서 선도 발언을 통해 AI의 군사적 이용과 사이버 위협 확대가 국제사회의 주요 도전 과제로 대두되는 가운데 이런 추세가 한반도의 특수한 안보 환경하에서 더 큰 도전 요인으로 작용할 수 있다는 우려를 공유했다.

참가국들은 AI가 전례 없는 속도로 경제, 사회, 안보 환경을 근본적으로 변화시키고 있다는데 공감하고, AI가 가져올 기회와 도전에 대응하기 위한 협력 방안에 대해 논의했다.

외교부는 조 장관의 이번 G7 외교장관회의 참석에 대해 "AI의 급속한 발전과 중동 정세 불안정이 국제사회 전반에 중대한 파급효과를 미치는 가운데, 주요 현안에 대한 우리 입장을 설명하고 글로벌 책임강국으로서 국제사회의 공동 대응에 기여하려는 의지를 표명하는 계기가 됐다"고 평가했다.

opento@newspim.com