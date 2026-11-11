이탈리아·영국·아일랜드 학교 수백 곳에 폭탄 협박 이메일… 항공기·슈퍼마켓 이어 학교까지 '하이브리드 공격'

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 이탈리아와 영국, 아일랜드의 학교 수백 곳에 폭탄 협박 이메일이 발송됐다고 로이터통신 등 외신이 11일(현지시각) 보도했다. 이탈리아 학교의 경우 수업을 중단하고 학생들을 긴급 대피시키는 등 큰 혼란을 겪었다.

최근 유럽에서는 민간 항공기를 겨냥한 폭탄 협박과 슈퍼마켓, 혈액은행 등을 대상으로 한 해킹·사이버 공격이 잇따르면서 사회 혼란과 공포를 조성하려는 이른바 '하이브리드(hybrid) 공격'에 대한 우려가 커지고 있다.

11일(현지시각) 이탈리아 로마의 한 초등학교에서 경찰이 폭탄 수색 작업을 벌이고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

이탈리아 정부는 이날 전국 최소 300여개 학교가 "폭탄이 설치됐다"는 협박 이메일을 받아 학생들을 긴급 대피시켰다고 밝혔다. 주세페 발디타라 교육부 장관은 협박이 허위일 가능성이 높지만 영향을 받은 학교 수는 더 늘어날 수 있다고 말했다.

폭탄 협박을 받은 학교들은 학생들을 운동장이나 학교 밖으로 대피시키고 수업을 중단했다. 로마의 마미아니 고등학교에서는 학생들이 처음에는 쉬는 시간을 알리는 벨소리로 착각했다가 학교 밖으로 나온 뒤 폭탄 협박 사실을 알게 되는 일도 있었다고 AP 통신이 전했다.

이탈리아 정부는 경찰과 폭발물 처리반을 투입해 학교 시설을 수색했지만 현재까지 실제 폭발물이나 위험 물질은 발견되지 않았다.

조르자 멜로니 이탈리아 총리는 성명을 통해 "현재까지 학교에 구체적인 위험이 있다는 징후는 없다"며 "이번 협박은 국민에게 공포와 불안을 조성하려는 시도로 보인다"고 밝혔다. 그는 관계 장관 회의를 소집해 대응 방안을 논의했으며 수사당국이 이메일 발신 경로 등을 조사하고 있다고 밝혔다.

로이터통신은 "협박 이메일에 '미소기니스탄 빌라야트(Vilayat of Misoginistan)의 지도자 미하일 안드로포프(Mikhail Andropov)'라는 서명이 있었다"며 "같은 발신자는 지난주 아일랜드와 불가리아 언론사들에 발송된 폭탄 협박 이메일의 배후라고도 주장했다"고 전했다.

영국 스코틀랜드와 북아일랜드, 아일랜드에서도 많은 학교가 같은 내용의 협박 이메일을 받았다.

북아일랜드 경찰(PSNI)은 "300개가 넘는 학교가 협박 이메일을 받았다"고 밝혔다.

영국과 아일랜드 당국은 이번 협박을 신빙성이 없는 허위 위협으로 판단했다. 북아일랜드 경찰은 이메일이 영국 외부에서 발송된 것으로 파악했다며 학교를 폐쇄하거나 학생들을 대피시킬 필요는 없다고 밝혔다.

스코틀랜드 경찰도 광범위한 공공 안전 위협을 시사하는 증거는 발견되지 않았다고 밝혔고, 아일랜드 경찰도 "최근 유사한 허위 폭탄 협박이 잇따르고 있다"면서도 "대피 조치는 필요하지 않다"고 했다

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