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뉴욕증시 프리뷰, 미 주가 선물 반등...코어위브 15% 급등에 AI 투자 우려 완화

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AI 핵심 요약

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  • 미국 주가지수 선물이 11일 코어위브 호실적에 일제히 상승했다
  • AI 클라우드·반도체주가 반등하며 투자심리가 일부 개선됐다
  • 높은 물가로 연준 추가 금리 인상 우려는 여전히 지속됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

나스닥100 선물 1.7% 상승…엔비디아도 4% 반등
美 CPI 충격에 금리 인상 우려 여전…앤트로픽 IPO·반도체주 강세 주목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물이 11일(현지시간) 일제히 상승하고 있다. 인공지능(AI) 클라우드 기업 코어위브가 시장 예상을 웃도는 실적을 발표하면서 AI 인프라 투자에 대한 우려가 일부 완화된 영향이다.

전날 미국의 소비자물가 상승률이 예상을 웃돌며 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성이 커졌지만, 최근 급락한 기술주를 중심으로 저가 매수세가 유입되고 있다.

미 동부시간 오전 7시 20분(한국시간 오후 9시 20분) 무렵 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 선물은 약 0.9%, 나스닥100지수 선물은 약 1.9% 상승했다. 다우존스 산업평균지수 선물도 소폭 올랐다.

뉴욕증권거래소 트레이더 [사진=로이터 뉴스핌]

나스닥100 선물 1.7% 상승…엔비디아도 4% 반등

전날 뉴욕 증시에서 다우지수는 150포인트 넘게 하락했고, S&P500지수와 나스닥종합지수는 각각 0.4%, 0.7% 떨어졌다. 엔비디아 주가가 5.5% 급락한 데다 예상보다 높은 물가 지표가 투자심리를 짓눌렀다.

이날 반등을 이끈 것은 코어위브의 실적이다. ▲코어위브(CRWV)는 3분기 매출이 시장 예상을 웃돌고 연간 실적 전망치를 상향 조정하면서 개장 전 거래에서 약 15% 급등했다. 회사의 3분기 매출은 36억6000만달러를 기록했으며, 올해 연간 매출 전망치는 130억~133억달러로 높아졌다. 회사는 2028년 상반기 조정 순이익 기준 흑자 전환을 달성할 것으로 전망했다.

마이클 인트레이터 코어위브 최고경영자(CEO)는 지난 3분기를 '획기적인 분기'라고 평가했다. 그는 고객 계약을 담보로 한 자금 조달과 영업현금흐름, 향후 3개월간 유입될 것으로 예상되는 약 90억달러의 고객 선급금 및 예치금이 회사의 성장과 투자 확대를 뒷받침할 것이라고 밝혔다.

다른 AI 클라우드 기업들도 동반 상승했다. ▲네비우스(NBIS)는 개장 전 거래에서 약 13%, ▲아이렌(IREN)은 7.7% 올랐다.

▲엔비디아(NVDA)도 약 4% 반등했다. 엔비디아는 젠슨 황 CEO와 중국 정보기관에 연루된 것으로 의심받는 여성 사업가의 관계를 둘러싼 의혹으로 최근 이틀간 시가총액이 약 4300억달러 감소했다. 전날 주가는 5.5% 하락했으며, 시가총액은 약 4조700억달러로 줄어 지난 3월 말 이후 최저 수준을 기록했다.

다른 반도체주도 강세를 보였다. ▲마벨테크놀로지(MRVL)와 ▲마이크론테크놀로지(MU)는 개장 전 거래에서 6~8% 상승했다.

AI 관련주에 대한 투자심리 개선은 아시아와 유럽 증시로도 확산됐다. 한국 코스피지수는 2.6% 상승 마감했으며, SK하이닉스와 삼성전자는 각각 5.36%, 3.57% 올랐다. 유럽에서는 인피니언, ASMI, ST마이크로일렉트로닉스, ASML 등 반도체 관련주가 일제히 상승했다.

AI 업계에서는 대규모 기업공개(IPO)와 투자 소식도 이어졌다. AI 챗봇 클로드 개발사 앤스로픽은 호주 개인투자자를 대상으로 공모 청약을 시작했다. 앤스로픽은 주당 70~78달러에 주식을 발행해 IPO와 별도 사모 발행을 통해 최대 904억달러를 조달할 계획이다. 회사가 목표로 하는 기업가치는 최대 1조4000억달러에 달한다.

대만 TSMC는 앤스로픽과 오픈AI에 각각 최대 5억달러씩, 총 10억달러를 투자하는 방안을 승인했다. 이에 이날 대만 증시에서 TSMC 주가는 2.19% 상승했다.

다만 AI 투자 확대에 따른 재무 부담은 여전히 시장의 불안 요인이다. 일본 소프트뱅크그룹은 미국 AI 데이터센터 발전 설비 조달 계획 변경과 인텔 주가 하락 등의 영향으로 회계연도 2분기에 약 70억달러의 순손실을 기록했다. 소프트뱅크 주가는 3% 하락했다.

◆ 美 CPI 충격에 금리 인상 우려 여전…앤트로픽 IPO·반도체주 강세 주목

미국의 금리 인상 우려도 지속되고 있다. 전날 발표된 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승해 시장 예상치인 0.3%를 웃돌았다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI도 0.3% 올라 예상치인 0.2%를 상회했다. 이에 연준이 12월 기준금리를 인상할 것이라는 전망이 강화됐다.

CME그룹의 페드워치에 따르면 시장은 12월 금리 인상을 사실상 확실시하고 있으며, 0.5%포인트 인상 가능성도 11.5% 반영하고 있다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 물가 지표 발표에 앞서 인플레이션이 악화할 경우 0.5%포인트 인상도 고려해야 한다고 밝혔다.

캐피털닷컴의 수석 시장 분석가 다니엘라 해손은 "12월 금리 인상은 시장에 거의 완전히 반영됐지만, 더 큰 우려는 투자자들이 연준의 추가 긴축 폭을 과소평가했을 가능성"이라고 지적했다.

로스앤젤레스 소재 패밀리오피스 패트리아크 오거나이제이션의 에릭 시퍼 회장은 "정치적 우려로 주가 밸류에이션이 낮아졌지만 AI 인프라 투자는 계속될 것"이라며 "이는 시간이 지나면서 주가 상승을 이끌 것"이라고 전망했다.

국제유가는 이란의 핵 협상을 둘러싼 불확실성이 커지면서 전날 기록한 2개월 만의 최저치에서 반등했다. 이란 안보 책임자가 농축 핵물질의 국외 반출을 전면 거부하면서 미국과 이란 간 협상에 대한 기대가 약화된 영향이다.

브렌트유 선물은 배럴당 1.64달러(1.79%) 오른 93.13달러, 서부텍사스산원유(WTI)는 1.00달러(1.19%) 상승한 87.06달러에 거래됐다. 지난달 호르무즈 해협에서 선박 37척이 공격받는 등 해상 운송 차질이 지속되는 점도 유가를 지지했다. 다만 전쟁 종식 기대에 브렌트유와 WTI는 이달 들어 각각 약 21%, 17% 하락한 상태다.

한편 미국 채권시장은 이날 재향군인의 날을 맞아 휴장한다. 뉴욕 주식시장은 정상 개장한다.

koinwon@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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