정부, '2035년 35% 전기화' 국제사회 공약 지지 표명

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제31차 유엔기후변화협약 총회 참석

의장국 튀르키예 제안 '35-by-35' 지지

"전기화 확대·청정에너지 전환 적극 참여"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 우리 정부가 2035년까지 전력소비 비중을 35%까지 끌어올리자는 국제사회의 '35-by-35' 공약을 지지한다는 입장을 밝혔다.

기후에너지환경부(장관 김성환)는 튀르키예 안탈리아에서 열리고 있는 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)에 참석해 이 같은 입장을 표명했다고 11일 밝혔다.

'35-바이(by)-35' 공약은 2035년까지 전 세계 최종에너지소비 중 전력 소비 비중을 35%로 확대하는 것을 목표로 한다. 튀르키예는 공약에 동참하는 국가들이 이번 총회를 계기로 각국의 전기화 정책과 이행계획을 공유해 줄 것을 요청한 바 있다.

이에 우리나라는 11일 개최된 '청정에너지 전환 및 전기화 고위급 대화'에 강금실 글로벌기후환경대사가 대통령 특사로 참석해 이 같은 입장을 표명했다.

[서울=뉴스핌] 김성환 기후에너지환경부 장관이 17일(현지시간) 브라질 벨렝에서 열린 제30차 유엔기후변화협약당사국총회(COP30)에서 '2035 NDC 목표' 관련 고위급 국가발언을 하고 있다. [사진=기후에너지환경부] 2025.11.18 photo@newspim.com

이 자리에서 한국은 올해 4월 발표한 '에너지 대전환 추진계획'과 5월의 '제1차 재생에너지 기본계획', 9월의 '전력망 혁신대책' 등 주요 정책을 소개했다. 이를 바탕으로 전기화를 선도하고 있음을 설명하고, 앞으로도 전기화 확대와 실질적인 온실가스 감축을 함께 추진해 나갈 계획임을 밝혔다.

이와 관련 산업공정의 전기화와 전기차·히트펌프 등 청정에너지 기술의 확산도 추진한다. 또 배터리·전기차 등 분야에서 축적한 우리의 기술과 경험을 바탕으로 각국의 전기화 확대 기반 조성 및 청정에너지 전환을 지원하는 국제협력에도 적극 참여하겠다는 의지를 표명했다.

기후부는 이번 '35-by-35' 공약 지지를 계기로, 국내 전기화 확대와 전력 부문의 탈탄소화를 연계한 에너지 전환을 가속화할 방침이다.

기후부 관계자는 "우리의 정책 경험과 기술 역량을 국제사회와 공유함으로써 글로벌 탄소중립 달성에 기여해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

dream@newspim.com