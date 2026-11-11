[종합] 불난 집 확인하러 나섰다가…운암동 아파트 70대 경비원 참변

AI 핵심 요약beta
- 11일 전남광주특별시 북구 아파트 화재로 1명이 사망했다
- 화재를 확인하던 70대 경비원이 심정지 상태로 발견됐다
- 연기 흡입 등 6명이 다쳤고 소방은 30여분 만에 진화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 북구 운암동 한 아파트에서 화재가 발생해 1명이 사망하고 6명이 다쳤다.
11일 소방에 따르면 이날 오후 6시 33분쯤 북구 운암동 한 아파트 6층에서 화재가 발생했다.
이 불로 70대 남성 경비원이 상층부 계단참에서 심정지 상태로 발견돼 인근 병원으로 옮겨졌다.
경비원은 화재가 발생한 세대를 확인하기 위해 아파트 내부를 살피던 중이 이 같은 변을 당한 것으로 전해졌다.
다른 6명은 연기를 흡입해 부상을 입고 치료를 받는 중이다.
소방에 의한 구조 인원은 27명이고 자력으로 대피한 사람은 7명이다.
소방당국은 장비 37대와 인력 116명을 투입해 화재 발생 30여분 만인 오후 7시 3분쯤 완전히 불을 껐다.
소방당국은 현장 대응을 마치는대로 정확한 화재 원인을 조사할 방침이다.
불이 난 아파트는 21층, 연면적 9357㎡ 규모다.
bless4ya@newspim.com