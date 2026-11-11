대만 '젠슨 황 스캔들' 앨리스 황 입국 금지…中 스파이 의혹 조사

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홍콩 여권 이용해 대만 수차례 방문

대만당국, 입국 심사체계 재검토

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 대만 당국이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와의 불륜 및 중국 정보기관 연루 의혹을 받는 앨리스 황에 대한 입국 허가를 취소했다. 대만 정부는 중국 정보기관 관계자가 사업 목적으로 입국할 가능성에 대비해 심사 절차도 강화할 방침이다.

11일 대만 중앙통신사(CNA) 등 현지 언론에 따르면 류스팡 대만 내정부장은 이날 입법원 내정위원회에 출석해 "앨리스 황의 입국 허가가 이미 취소됐으며 향후 대만 입국도 불가능하다"고 밝혔다.

젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌]

앨리스 황은 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 인물로, 젠슨 황 CEO와 사적인 관계를 맺었다는 외신 보도 이후 논란의 중심에 섰다.

앨리스 황은 2024년 6월과 지난해 5월 등 여러 차례 대만을 방문한 것으로 알려졌다. 특히 지난해 5월에는 타이베이의 한 식당에서 젠슨 황 CEO와 함께 있는 모습이 포착되기도 했다.

대만 당국은 앨리스 황이 홍콩 여권을 이용해 입국한 사실을 확인했다. 이에 민진당 소속 황제 의원은 중국 국적자가 사업 목적의 입국 절차를 활용해 대만에 들어올 수 있었던 경위를 문제 삼았다.

황 의원은 중국 정보기관 관계자가 사업가 신분으로 입국할 경우 국가안보에 허점이 생길 수 있다며 입국 심사 강화 필요성을 제기했다.

류 내정부장은 사전에 간첩 혐의를 확인했다면 입국을 허용하지 않았을 것이라며 입국 전 심사와 체류 중 점검, 사후 조치 등 관련 제도를 재검토하겠다고 밝혔다.

대만 이민당국은 앨리스 황의 출입국 기록을 확보하고 있으며 국가안보 관련 기관과 협력해 관련 의혹을 조사하고 있다.

min72@newspim.com