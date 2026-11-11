원민경 "성북구 10대 살해 사건은 반사회적 범죄…청소년 안전망 강화"

AI 핵심 요약beta
- 원민경 장관은 11일 성북구 10대 청소년 살해 사건에 유감을 표했다
- 원 장관은 청소년 취약성 악용 범죄를 엄중히 다스려야 한다고 밝혔다
- 성평등부는 청소년 안전망과 피해자 회복·자립 지원을 강화할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 원민경 성평등가족부 장관이 서울 성북구에서 발생한 10대 청소년 살해 사건과 관련해 강한 유감을 표하고 청소년 보호체계 강화를 약속했다.
11일 원 장관은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "청소년의 취약성을 악용해 피해를 입히는 행위는 우리 사회가 가장 엄중하게 다스려야 할 반사회적 범죄"라고 적었다.
이어 "보호의 손길이 절실했던 청소년이 공적 지원체계에서 지켜지지 못하고 비극에 놓이게 된 점은 우리 사회에 무거운 책임감을 안겨준다"고 강조했다.
원 장관은 "성평등부는 청소년 안전망을 강화하고 피해 청소년이 온전한 회복과 자립을 이룰 수 있도록 정책을 보완해 나가겠다"며 유가족에게 애도의 뜻을 전했다.
경찰에 따르면 이날 서울 성북구에서 50대 남성이 10대 중반 여성을 살해한 혐의로 긴급체포됐다. 피해자는 피의자 아들의 성범죄 사건 피해자였던 것으로 알려졌다.
피해자는 가정 문제로 경찰에 여러 차례 신고한 이력이 있으며 집을 나온 뒤 청소년쉼터 등을 이용하며 생활했던 것으로 전해졌다.
min72@newspim.com