뉴욕증시 개장 전 특징주...코어위브 15% 급등·엔비디아 4% 반등…AI 관련주 일제히 강세

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코어위브 실적 호조에 네비우스·아이렌 동반 상승…포슬·새털로직도 급등

美 금리 인상 우려 속 기술주 저가 매수…고프로는 실적 발표 지연에 급락

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 11일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 인공지능(AI) 관련주가 일제히 상승하고 있다. AI 클라우드 기업 코어위브가 시장 예상을 웃도는 분기 실적과 낙관적인 성장 전망을 발표하면서 대규모 AI 인프라 투자에 대한 우려가 일부 완화된 영향이다.

엔비디아는 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 둘러싼 중국 스파이 관련 의혹으로 최근 이틀 연속 급락한 뒤 반등하고 있다. 네비우스와 아이렌 등 AI 클라우드 기업을 비롯해 마이크론테크놀로지와 AMD, 마벨테크놀로지 등 주요 반도체주에도 매수세가 유입되고 있다.

반면 고프로는 실적 발표 지연과 합병 관련 불확실성으로 급락하고 있으며, 알콘은 향후 실적 전망에 대한 실망감으로 약세를 보이고 있다.

코어위브 로고 [사진 = 로이터 뉴스핌]

▶ 상승 종목

◆ 코어위브(CRWV)

미국 AI 클라우드 인프라 기업 코어위브는 개장 전 거래에서 약 15% 급등하고 있다. 3분기 매출이 시장 예상을 웃돌고 연간 실적 전망치를 상향 조정한 영향이다.

코어위브의 3분기 매출은 전년 동기 대비 168% 급증한 약 36억6000만달러로, 금융정보업체 LSEG가 집계한 시장 예상치인 35억5000만달러를 웃돌았다.

회사는 올해 연간 매출 전망치를 130억~133억달러로 상향 조정했다. 또 2028년 상반기 조정 기준 흑자 전환을 달성할 것으로 예상했다.

마이클 인트레이터 코어위브 CEO는 고객 계약을 담보로 한 자금 조달과 향후 3개월 동안 유입될 것으로 예상되는 약 90억달러의 고객 선급금 및 예치금 등이 사업 확장을 뒷받침할 것이라고 밝혔다.

◆ 엔비디아(NVDA)

미국 AI 반도체 기업 엔비디아는 개장 전 거래에서 약 4% 상승하고 있다. 젠슨 황 CEO와 중국 정보기관의 스파이로 의심받는 여성 사업가의 관계를 둘러싼 의혹으로 최근 이틀 연속 급락한 뒤 반등하는 모습이다.

엔비디아는 최근 두 거래일 동안 시가총액이 4000억달러 넘게 감소했다. 중국 정부는 관련 의혹을 부인했으며, 엔비디아는 기밀 정보가 유출됐다고 믿을 이유가 없다는 입장을 밝혔다.

이날은 코어위브의 실적 호조로 AI 인프라 수요에 대한 기대가 되살아나면서 저가 매수세가 유입되고 있다.

◆ 스텔로직(SATL)

위성 영상업체 새털로직은 개장 전 거래에서 약 20% 급등하고 있다. 3분기 매출이 큰 폭으로 증가하고 위성 매각 계약을 체결한 영향이다.

3분기 매출은 전년 동기 대비 342% 급증한 1600만달러를 기록했다. 회사는 분기 종료 이후 궤도에 있는 위성 3기를 약 3700만달러에 매각하는 계약을 체결했다고 밝혔다.

◆ 제보(GEVO)

미국 저탄소 연료 생산업체 제보는 개장 전 거래에서 약 17% 상승하고 있다. 3분기 실적이 개선되고 연간 수익성 전망을 높인 영향이다.

3분기 매출은 약 8300만달러로 사상 최대를 기록했다. 회사는 실적 개선을 바탕으로 올해 조정 상각전영업이익(EBITDA) 전망치를 상향 조정했다.

◆ 넥스트내브(NN)

미국 위성항법시스템(GPS) 대체 기술 업체 넥스트내브는 개장 전 거래에서 약 10% 상승하고 있다. 3분기 손실이 줄고 현금 보유액이 증가한 영향이다.

3분기 주당순손실은 4센트로 전년 동기 12센트에서 축소됐다. 매출은 전년 동기 대비 거의 두 배로 증가했다.

현금과 현금성 자산, 단기 투자자산은 9월 말 기준 2억6410만달러로 지난해 말 1억5210만달러보다 늘었다.

◆ 네비우스(NBIS)·아이렌(IREN)

AI 클라우드 인프라 기업 네비우스와 아이렌은 개장 전 거래에서 각각 약 13%, 8% 상승하고 있다.

코어위브의 실적 호조가 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 수익성 우려를 일부 완화하면서 관련 기업들로 매수세가 확산되고 있다.

◆ 마이크론(MU)·마벨테크놀로지(MRVL)·AMD(AMD)

주요 반도체주도 동반 강세를 보이고 있다. 마벨테크놀로지는 개장 전 거래에서 약 8%, 마이크론테크놀로지는 약 7%, AMD는 5% 안팎 상승하고 있다.

AI 인프라 투자에 대한 기대가 되살아나면서 반도체뿐 아니라 광통신과 데이터센터 관련 종목 전반으로 매수세가 확산되는 모습이다.

▶ 하락 종목

◆ 고프로(GPRO)

미국 액션카메라 제조업체 고프로는 개장 전 거래에서 10% 안팎 급락하고 있다. 3분기 실적 발표를 연기한 데다 추진 중인 합병 계획에 대한 불확실성이 커진 영향이다.

고프로는 일부 자금 조달 계약과 관련한 회계 처리 및 가치 평가 작업을 마무리하는 데 추가 시간이 필요하다고 밝혔다.

시장에서는 실적 발표 지연이 회사의 재무 상황과 향후 합병 일정에 미칠 영향을 우려하고 있다.

◆ 알콘(ALC)

스위스 안과 의료기기 업체 알콘은 개장 전 거래에서 약 5% 하락하고 있다. 분기 실적이 개선됐지만 연간 이익 성장률 전망에 대한 실망감이 주가를 끌어내린 것으로 풀이된다.

알콘의 3분기 매출은 전년 동기 대비 5% 증가한 약 27억1700만달러를 기록했다. 핵심 주당순이익(EPS)은 91센트로 전년 동기 대비 15% 증가했다.

다만 회사는 환율 영향을 제외한 올해 핵심 EPS 증가율 전망치의 상단을 기존 15%에서 14%로 낮췄다. 미국 시장의 경쟁 심화도 부담으로 작용하고 있다.

koinwon@newspim.com